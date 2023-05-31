شكرا لقرائتكم خبر عن 142مليون دولار لفيلم الرعب Evil Dead Rise حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب الجديد Evil Dead Rise إيرادات وصلت إلى 142 مليونًا و 648 آلاف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 21 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وأنقسمت إيرادات فيلم الرعب Evil Dead Rise بين 66 مليونًا و448 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و76 مليون و200 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، الفيلم وصلت مدته إلى ساعة و37 دقيقة.

يدور فيلم "Evil Dead Rise"الذي تنتقل أحداثه من الغابة إلى المدينة، حول قصة ملتوية عن أختين منفصلتين، تلعبهما ساذرلاند وسوليفان، اللتان توقف لم شملهما بسبب صعود الجسد الذي يمتلك الشياطين، مما دفعهم إلى أن يصبحوا كائنًا بدائية، وبالتالي يقاتلون فى معركة من أجل البقاء لأنهم يواجهون أكثر نسخة كابوسية من العائلة يمكن تخيلها.

فيلم Evil Dead Rise ، من بطولة كل من ميراباي بيز، ريتشارد كروشلي، آنا ماري توماس، ليلي سوليفان، نوح بول، أليسا ساذرلاند، جابرييل إيكولز، مورجان ديفيز، نيل فيشر.