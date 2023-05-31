نزار الفارس مستغرب من ردة فعل حورية فرغلي بعد اعلان خطوبتهما!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 05:44 صباحاً - عبر الإعلامي العراقي نزار الفارس عن استغرابه من ردة فعل الفنانة المصرية حورية فرغلي بشأن أنباء خطبتهما، مؤكدًا أنه “خطبها بالفعل”.

كلام الفارس جاء، بعد أن نفت فرغلي أنباء خطوبتهما في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد، مشددة على أن ذلك “عار عن الصحة” وأنها سترفع دعوى قضائية ضد الفارس.

وكشف الإعلامي العراقي في فيديو بثه عبر خاصية “ستوري” في حسابه في “إنستغرام” أنه أثناء لقاء إعلامي مع فرغلي قالت له إنها “تشعر بالوحدة وليس هناك من يحبها بعد أن كبرت في العمر، كما لا يوجد من يرغب في الزواج منها”.

وأضاف أنه سألها آنذاك إن كانت ترضى به زوجًا، معلنًا لها أنه على استعداد أنْ يخطبها على الهواء مباشرة، وسألها إن كانت توافق على ذلك، فردّت بالإيجاب.

وتابع الفارس بالقول إنه بعد موافقتها على خطوبتهما عرض عليها الرقص على أغنية لمواطنه الفنان ماجد المهندس احتفاءً بهذه المناسبة، فوافقت، ثم أكد عليها أنه سيعلن خطوبتهما على الهواء مباشرة، فوافقت، ثم توجها معا إلى الشرفة، حيث أعلنا ذلك.

وقال في معرض حديثه: “أنا أحبها وأحترمها لما شفت ما حد طلب يتجوزها قلتلها أنا تجوزش (اتجوزك)، بالفيديو قالت موافقة، وكانت فرحانة”.

وأشار نزار الفارس إلى أنه عقب اتفاقهما على الخطبة، اتفقا على اللقاء مجددًا، معلقًا على نفيها أنباء خطبتهما: “استغربت لما طلعت قالت الكلام ده مش حقيقي واستغلني، انتي بالفيديو طالعة تقولين موافقة وفرحانة وسعيدة، قمنا رقصنا مع بعض وهذا اللي صار”.

وأعلن أن لديه الدليل على الحديث الذي جرى بينهما: “ورح تشوفين الحلقة كيف قلتلها خطوبة وفرحت جدا وقامت رقصت وياي، مستغرب والله، بالصوت والصورة تقول موافقة، أنا احترمها وقدرها..قالت على الهواء موافقة وقمنا رقصنا مع بعض على أغنية ماجد المهندس، ليش لما صرحت على الهوا ما قالت لا؟ بس حتشوفون الحلقة وتعرفون إني صادق”.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد أعلنت من خلال حلقة برنامجها، أمس الاثنين، نبأ خطوبة الإعلامي العراقي نزار الفارس من الفنانة المصرية حورية فرغلي.

وإثر ذلك، أجرت سعيد مداخلة هاتفية مع حورية فرغلي، التي نفت ذلك جملة وتفصيلا، معلنة أنها ستقوم برفع قضية بحق الإعلامي العراقي لنشره خبرًا مكذوبًا.

وانفعلت فرغلي أثناء المداخلة، مؤكدة أن فيديو الرقص تم تصويره دون علمها، وأوضحت أنها رقصت مع الفارس من باب المجاملة وبعد نهاية اللقاء الإعلامي، معلقة أن رقصهما معًا كان من قبيل المزاح.

واستنكرت إعلانه خطوبتهما، مبينة أنه لو كان الأمر صحيحًا لكان خطبها من عائلتها، نظرًا لأن والديها وشقيقها على قيد الحياة.

وتساءلت عن السبب الذي دفع الإعلامي العراقي لمثل هذا التصريح، مؤكدة أنه فعل ذلك فقط ليحصد تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت الفنانة المصرية في معرض حديثها: “كتر الف خيرك وحسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت راجل محترم وبرضو مش حشتم فيك بس حضرتك تجيب خبر شخصي من غير ما تاخذ الكلام مني، حرفع عليك قضية رد شرف، افرض انا كنت متجوزة بالسر وانت عملتلي كده؟”.

وشددت على أنها حين ستتخذ خطوة الارتباط، فستعلن ذلك على الملأ ولن تخفي الأمر مطلقًا، مشددًا على أن فيديو الرقص، وحديثهما على الشرفة كأنهما شخصان مرتبطان، جاء من قبيل المزاح ودون علمها بتوثيقه ذلك.