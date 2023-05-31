دنيا الشربيني: “كان نفسي يكون عندي 6 عيال بس مش حالحق!”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 05:44 صباحاً - تحدثت الفنانة المصرية دينا الشربيني خلال مقابلة تلفزيونية عن حبها للاولاد وانها كانت تتمنى ان تنجب ستة اطفال.

وقالت دينا الشربيني، ردا على سؤال: “زمان طول عمري كنت بقول انه نفسي يكون عندي ستة عيال مش حالحق عشان كنت بقول وانا عندي تسعة عشر سنة فواقعيا مش حالحق”.

وتابعت “بس انا حقيقي بحب فكرة العزوة خاصة في الايام دي الموضوع صعب عشان تعلميهم كويس وتربيهم كويس وكل ده “.

من ناحية اخرى، نفت دينا الشربيني “شائعات” ارتباطها بالفنان تامر حسني، مؤكدة أنها انتشرت عقب مشاركتها في فيلمه الجديد “تاج”.

وأشارت دينا في حديثها مع برنامج “The Insider بالعربي” إلى أنها تعاونت مع تامر حسني في الفيلم بعد أن عرفته كشخص “نضيف ومجتهد في عمله”.

وتحدثت دينا الشربيني عن كواليس تعاونها مع تامر حسني في فيلم “تاج”، مؤكدة أنها سعيدة بالمشاركة في هذا العمل الذي يتناول قصة خيالية تدور في إطار العوالم الخارقة.

وأشارت إلى أنها أدركت فور التعامل مع تامر حسني أنه “إنسان جدع” يعمل بجد وحرص على إنجاز عمله بأفضل شكل ممكن.

وأضافت دينا أنها كانت تحب تامر حسني قبل أن تشترك معه في الفيلم، وأن هذا التعاون جعلها تتعرف عليه بشكل أفضل.