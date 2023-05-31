شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج Iron Man: كنت سأعطى روبرت داونى جونيور شخصية مختلفة عن تونى ستارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لمخرج فيلم Iron Man جون فافرو، كان قد تم اختيار الممثل العالمي روبرت داوني جونيور في البداية لدور مختلف في العمل، لعب داوني دور البطولة في دور Iron Man المعروف أيضًا باسم توني ستارك في الفيلم الذى طرح في عام 2008، واستمر في إعادة تمثيل الدور في تسعة إعمال أخرى في عالم مارفل السينمائى، بما في ذلك التكملة المباشرة لـ Iron Man التي تم إصدارهما في 2010 و 2013 ، على التوالي)، وانتهت الشخصية في عام 2019، مع ظهوره الأخير في Avengers: Endgame.



روبرت داوني جونيور

في مقابلة جديدة مع رئيس مارفل كيفن فيجى، والمخرج جون فافرو، أنه كاد يلقي داوني في دور مختلف تمامًا، حيث قال فافرو لـ فيجى :" أتذكر أنك فكرت بـ إعطاء داونى دور مختلف كليا عن Iron Man"، وبعد أن تم أدى داوني شخصية ستارك، تابع فافرو، أصبح العمل في الفيلم أكثر سلاسة.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصيراﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ 2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.