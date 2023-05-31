شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى عن سره الباتع: حبيت الجانب الإنسانى فى الدور ومشهد الوفاة الأصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة منة فضالي عن كواليس مشاركتها بدور "فاطمة" في مسلسل "سره الباتع"، مشيرة أنها المرة الأولى التي تتعاون فيها مع المخرج خالد يوسف، وأنها أحبت بشدة دور فاطمة لأن بها العديد من الجوانب الإنسانية.

وقالت منة فضالي خلال ندوتها في الخليج 365: "انبسطت جدا بالشغل، والمخرج خالد يوسف قالي اختاري الدور اللي يناسبك، ولما قرأت الورق، اختارت فاطمة، لأن فيها جانب إنساني هيمس كل زوجة فقدت زوجها".

وعن كواليس مشهد وفاة زوجها خلال أحداث المسلسل، أشارت: "تعبت جدا في هذا المشهد، كنا هنصوره في أول يوم، وبعدين اتأجل، وفضلت وقت طويل بصوره لأن كادراته كتير، كان صعب جدا وعيني ووشي ورموا جدا"، موضحة أنها يجب أن تحس بمشاهد البكاء من أجل تصديقه من قبل الجهور.

مسلسل "سره الباتع" عرض فى السباق الرمضانى الماضي، وشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، معالجة درامية وإخراج خالد يوسف.