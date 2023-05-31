شكرا لقرائتكم خبر عن 39 عاما على مسلسل هند والدكتور نعمان.. حكاية الطفلة ليزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء، 39 عاما على مسلسل هند و الدكتور نعمان، حيث عرض في 31 من مايو 1984 وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، ولا يزال يحظى باهتمام الجمهور عندما يعاد عرضه مجددا على التلفزيون ويستمتعون بعرضه كأنهم يشاهدونه لأول مرة.

والمسلسل من بطولة كمال الشناوي، والطفلة ليزا، ومجدي وهبة، ورجاء الجداوي، وأحمد راتب، وحسين الشربينى ومن تأليف لينين الرملى ومن إخراج رائد لبيب.وتدور أحداثه حول ابنة الدكتور نعمان التي تحصل هي وزوجها على إعارة للخارج، ويقرران ترك ابنتهما هند، مع جدها الدكتور نعمان، لرعايتها والاهتمام بها أثناء فترة غيابهما عنها.

وتقع جريمة قتل وتشاهد هند الجريمة، حيث تكون هي الشاهدة الوحيدة عليها، فيقرر المجرمون التخلص منها حتى لا تُدلي بشهادتها وتدل الشرطة عليهم.

وبعد اختفاء ظهرت الفنانة ليزا، مارس الماضى وعلقت على غيابها لمدة 38عاما عن الساحة الفنية، منذ عرض مسلسل هند والدكتور نعمان، والذي شاركت فيه بدور الطفلة هند، وقالت: "أنا شلت الضفاير والقُصة، أنا موجودة متقلقوش، أنا سبت مصر عام 1989، ومن الوقت ده وأنا عايشة في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية".