شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تصور المشاهد الأخيرة من "كابتن جاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة مى سليم المشاهد الأخيرة من فيلمها الجديد "كابتن جاك" الذى استأنفت تصويره خلال الأسبوعين الماضيين بعد فترة من التوقف بسبب انشغال بطل الفيلم محمد ثروت بتصوير العديد من الأعمال وصعوبة التنسيق بين هذه الأعمال والفيلم، ويتبقى لـ مى سليم يوم واحد تصوير وتنتهى من آخر مشاهدها في العمل.

وفى سياق آخر يتبقى لمى سليم يومين تصوير على الانتهاء من فيلم "التاروت" ، وتشارك مى في بطولة الفيلم إلى جانب سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي وإخراج ابرام نشأت.

وتستعد مى سليم لاستئناف تصوير مسلسلها "السجل الأسود" الذى يجمعها بالفنان خالد سليم ويشارك في بطولته هالة فاخر، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد عبدالله محمود وحازم إيهاب وإخراج جميل جميل المغازى وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث توقف العمل قبل شهر رمضان الماضى وتأجل عرضه بعد تصوير جزء كبير في أحداثه.

وطرح مى سليم فى شهر مارس الماضى، تزامناً مع الاحتفال بعيد الأم، أغنية بعنوان "يا بنتى" من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدى وتوزيع أحمد أمين وإنتاج آلاء لاشين، وتدور فكرة الأغنية حول غناء الأم لابنتها يوم حفل زفافها، على عكس المعتاد في أغانى عيد الأم والتي تعتمد على الغناء للأم.

وتسجل "يا بنتى" الأغنية الثانية التي تقدمها مى سليم بعد عودتها إلى الساحة الغنائية طوال الـ 4 سنوات الماضية وتحديداً منذ طرحها أغنية "أعلنت الحرب"، حيث طرحت في ديسمبر الماضى أغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك ألحان محمود أنور توزيع محمد مجدي، وهى أغنية موجهة للبنات والتي دارت فكرتها حول نظرة المرأة للرجل.