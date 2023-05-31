شكرا لقرائتكم خبر عن 30 عاما على عرض فيلم المنسى.. وكلمة الزعيم لـ هنيدى" ده قصة ولا مناظر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء، 30 عاما على فيلم المنسى، حيث عرض يوم 31 مايو 1993 " بطولة الزعيم عادل إمام ويسرا وكرم مطاوع ومصطفى متولى ناهد جبر وصلاح عبد الله وعلاء ولى الدين ومحمد هنيدى وآحمد آدم، ومن إخراج شريف عرفة وتأليف وحيد حامد.

وهو الفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا وقتها ولا يزال الكل يشاهده وقت عرضه على التلفزيون و يستمتعون كأنهم يشاهدونه لأول مرة وخاصة المشهد الذي جمع الزعيم عادل امام وأحمد آدم مع محمد هنيدي عندما سأل الزعيم هنيدي في الفيلم "الفيلم ده قصة ولا مناظر"، ليلتقي الزعيم داخل دور العرض بعلاء ولي الدين الذي ينهار لسماع قصة الفيلم ثم يكتشف الجميع أن الفيلم لا يوجد به مناظر مثلما قال هنيدي وهو ما يجعل ينال "علقة ساخنة" داخل دور العرض.

فيلم المنسي تدور أحداثه حول يوسف المنسي عامل التحويلة، الذي يفاجأ في إحدى الليالي بالفتاة غادة التي تدخل كشك التحويلة وتطلب حمايته، فهي سكرتيرة المليونير (أسعد ياقوت) أحد رجال الأعمال الذي يقيم حفلا صاخبًا ليعقد فيه صفقة بالملايين مع أحد الشخصيات الهامة والذي يعجب بالسكرتيرة ويطلبها كشرط لإتمام الصفقة، تشعر (غادة) بالخطر فتقودها ظروفها إلى كشك التحويلة، يرسل رجل الأعمال أعوانه للبحث عنها وإجبارها على العودة، أمام هذا يتحول(يوسف) إلى فارس يدافع عنها ويساعدها في الهروب وأن تركب قطار الصباح وترحل وينتهي بذلك حلمه.