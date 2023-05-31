شكرا لقرائتكم خبر عن هنا القاهرة.. 89 عامًا على انطلاق الإذاعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 89 عاما على انطلاق الإذاعة المصرية وبثها لأول مرة، إذ انطلق بث الإذاعة يوم 31 مايو عام 1934، بالعبارة الشهيرة "هنا القاهرة" التي قالها المذيع أحمد سالم، ومازالت تترد في إذاعة البرنامج العالم، عندما يقولها المذيعون والمذيعات قبل بداية البرامج وفى الفواصل بكل حماس.

بدأت الإذاعة بثها تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم31‏ مايو عام 1934 بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت، وتلاها انطلاق صوت الآنسة أم كلثوم التى تقاضت 25 جنيهًا نظير إحيائها للافتتاح، وغنى أيضًا فى ذلك اليوم المطرب صالح عبد الحى، ثم مطرب الملوك والأمراء محمد عبد الوهاب، وشمل برنامج الإذاعة حسين شوقى أفندى الذى ألقى قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقى بك، وألقى الشاعر على بك الجارم بصوته قصيدة تحية لملك البلاد فؤاد الأول ملك مصر والسودان، والمونولوجست محمد عبدالقدوس، والموسيقيان مدحت عاصم وسامى الشوا"، ومع أحمد سالم كان المذيع محمد فتحى الذى عرف بلقب "كروان الإذاعة".

تم الانتهاء من إنشاء مبنى الإذاعة عام 1934، فى 4 ش الشريفين مقر الإذاعة القديمة وبجوار البورصة المصرية، وظلت الإذاعة بمقرها بالشريفيين حتى عام 1960م حيث تم افتتاح المبنى الحالى "ماسبيرو" وقد أطلق عليه هذا الاسم تيمناً بعالم الآثار الفرنسى جاستون ماسبيرو ( Gaston Maspero ) الذى كان يعمل رئيساً لهيئة الآثار المصرية.

تم تسلم الإذاعة من شركة ماركونى فى ‏27‏ مارس‏1947‏ وأصبح الجانبان البرامجى والإدارى فى يد المصريين‏,‏ وأنشئت فى ‏18‏ مايو‏1947‏ ادارة الاذاعة اللاسلكية المصرية، ونقلت تبعية الإذاعة المصرية من رئاسة مجلس الوزراء‏‏ إلى وزارة الارشاد القومى في‏10‏ نوفمبر‏1952‏ وفى ‏15‏ فبراير‏1958‏ صدر القرار الجمهورى رقم‏183‏ لسنة‏1958‏ باعتبار الإذاعة المصرية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية.