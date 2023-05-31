شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الأردنية زين عوض: المشاركة الفنية العربية بحفل زفاف ولى العهد تؤكد وحدتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة الأردنية زين عوض أن مشاركة الفنانين العرب من مصر ولبنان فى حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، والذى أقيم باستاد عمان الدولى بمشاركة أبناء الشعب الأردنى والجاليات العربية، تؤكد وحدتنا وتلاحمنا العربى الفريد.

وقالت عوض - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش الاحتفال الذي شارك فيه فنانون أردنيون وعرب باستاد عمان الدولي - إن التواجد العربي على مسرح واحد تحت شعار "نفرح بالحسين" بالأردن وبوجود هذه الكوكبة من الفنانين العرب، تؤكد أننا أصحاب لغة واحدة ومشاعر واحدة ونفرح معا من أجل الأردن وشعبه وهو ما لمسته خلال فقرات الحفل كاملة وتفاعل الجمهور العظيم الذي مثل الأمة العربية وليس الأردن فقط .

وأضافت أن حالة التشويق التي ظهرت في الحفل من خلال تقديم الغناء المصري ثم الأردني ثم اللبناني كانت بها رسالة بأننا واحد ولدينا هدف واحد هو إسعاد الجمهور في هذه المناسبة الغالية، مؤكدة أن حالة التفاعل والتجانس التي ظهرت سواء بين الفنانين وبعضهم البعض أو بين الجمهور بكافة تفاصيلة أكدت أننا كعرب متوحدون وقادرون على صناعة الفرحة وخصوصا حينما "نفرح بالحسين" هو شعار الحفل.

وعن المشاركة المصرية خصوصا، قالت الفنانة الأردنية زين عوض، إن الفن المصري عظيم وجميل وصاحب تاريخ ونحن نعشقه والشعب الأردني يحب الشعب المصري وهناك تبادل وتجانس ومحبة وخصوصية بين الشعبين على كافة المستويات، والشعب المصري يتذوق الفن الأردني والغناء وكنت حريصة على الغناء باللهجة الأردنية في القاهرة ووجدت تفاعلا كبيرا من الجمهور المصري الكبير صاحب الذوق الرفيع للفن والفنانيين.

ولفتت إلى أنها لم تشعر أبدا أنها أمام جمهور لا يعرف اللهجة الأردنية أو أنها في بلد آخر غير بلدها، بل بالعكس التفاعل جعلها تشعر بأنها أمام جمهور يعشق الفن ويحب الأردن، وهذا هو جوهر العلاقات المصرية الأردنية في جميع المجالات.

وأشارت إلى أنها حينما قررت المشاركة باحتفال زفاف ولي العهد شعرت بشعور جميل كما يحس به كل أردني يحتفل بهذه المناسبة الجميلة والعزيزة على كل بيت أردني، مؤكدة أن عرس ولي العهد هو عرس في كل بيت أردني وبمشاركة الأشقاء العرب من الفنانين بات في كل بيت عربي وهو ما يدل على الحب المتبادل بين الشعب الأردني وغيره من الأشقاء من الشعوب العربية.

ونوهت إلى أنها احتفلت بزفاف ولي العهد بطريقتها من خلال مشاعرها الخاصة بأغنية كتبها الشاعر عيد المساعيد وتلحين وائل الشرقاوي وأشرفت عليها في أدق التفاصيل تعبيرا منها عن حبها وتقديرها وفرحتها بزفاف الأمير الحسين، مؤكدة أنها أصرت على أن تكون أغنية للتاريخ وتصبح من تراث الشعب الأردني في هذه المناسبة العظيمة.

وأعربت عن شعورها بالشرف حينما شاركت في حفل الحناء الذي أقامته الملكة رانيا العبدالله، مشيرة إلى أن الملكة رانيا أصرت على أن تعبر كافة تفاصيل حفل الحناء عن التراث الأردني وتفاصيل العادات والتقاليد الأردنية.

ووجهت زين عوض التهنئة مجددا إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا بمناسبة زفاف الأمير الحسين، مقدمة الشكر للفنانين العرب ولشعوب العالم العربي التي تحتفل مع الشعب الأردني بهذه المناسبة الكبيرة، كما شكرت جمهورها الأردني والمصري والعربي على دعمهم الدائم لها، داعية أن يعم الفرح والأمن والاستقرار على الأردن وكافة البلدان العربية.

وتحت شعار "نفرح بالحسين"، وبمشاركة أكثر من 10 آلاف من أبناء الشعب الأردني والجاليات العربية، وحتى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، نظمت وزارتي السياحة والشباب بالأردن حفل زفاف شعبي لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني باستاد عمان الدولي بالعاصمة الأردنية،

الحفل الذي انتظره الأردنيون منذ الإعلان عن تنظيمه، وحضره رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء، وأحياه أبرز نجوم الفن العربي لتأكيد التضامن والفرحة العربية بألحان مصرية أردنية لبنانية، حيث أحيا الحفل من مصر الفنان تامر حسني والذي لقبه منظموا الحفل عند صعوده المسرح بأسطورة العرب، والفنان أحمد سعد ومن الأردن الفنانة زين عوض والفنانة ديانا كرزون ومن لبنان الفنان راغب علامة.