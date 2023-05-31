شكرا لقرائتكم خبر عن "قفلة" فى أسلاك الكهرباء تتسبب فى حريق بـ"فيلا" الفنانة منة فضالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض منزل الفنانة منة فضالي لمشكلة في الكهرباء أدى الى حريق عدد من الاجهزة الكهربائية، وكتبت منه على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بوست قالت فيه: "قدر الله وماشاء فعل يعني حصل قفله في الفيلا عندي و خسائر كتير والحمدلله ان الدنيا مولعتش علشان كهربائي عديم الامانه في الكومبوند يعمل شغل فاشل نتيجه أن أغلب الأجهزه عندي اتحرقت وحاجات كتير باظت يعني محدش عنده ضمير ولا يفرق معاهم أرواح أوخسائر الناس.



بوست منه فضالى على الفيس

يذكر ان تحدثت الفنانة منة فضالي عن كواليس مشاركتها بدور "فاطمة" في مسلسل "سره الباتع"، مشيرة أنها المرة الأولى التي تتعاون فيها مع المخرج خالد يوسف، وأنها أحبت بشدة دور فاطمة لأن بها العديد من الجوانب الإنسانية.

وقالت منة فضالي خلال ندوتها في الخليج 365: "انبسطت جدا بالشغل، والمخرج خالد يوسف قالي اختاري الدور اللي يناسبك، ولما قرأت الورق، اختارت فاطمة، لأن فيها جانب إنساني هيمس كل زوجة فقدت زوجها".

وعن كواليس مشهد وفاة زوجها خلال أحداث المسلسل، أشارت: "تعبت جدا في هذا المشهد، كنا هنصوره في أول يوم، وبعدين اتأجل، وفضلت وقت طويل بصوره لأن كادراته كتير، كان صعب جدا وعيني ووشي ورموا جدا"، موضحة أنها يجب أن تحس بمشاهد البكاء من أجل تصديقه من قبل الجهور.