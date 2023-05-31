شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يروج لفيلمه الجديد "بيت الروبى" وينشر بوستر جماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم كريم عبد العزيز لفيلمه الجديد" بيت الروبى " على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بنشر صورة بوستر جديد يجمع كل أبطال الفيلم وكشف في تعليقه على البوسترعن الموعد الرسمي لطرح الفيلم بدور السينما وكتب : "بيت الروبي يوم 21 يونيو".



بوست كريم عبد العزيز على انستجدرام

وكان الفنان كريم محمود عبد العزيز قد نشر أول بروموهات فيلم "بيت الروبى"، الذى يشارك بطولته بجانب الفنان كريم عبد العزيز ونور اللبنانية ومن إخراج بيتر ميمى، والذى من المقرر طرحه بدور العرض في موسم صيف 2023، وعلق: "هنفضل فريق واحد، بيت الروبي".

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويجسد كريم عبد العزيز ونور دور الزوجين وهو انفلونسر مشهور، بينما يجسد كريم محمود عبد العزيز دور شقيقه الأصغر، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

ويتعاون كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث، وكان مقررالتعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.