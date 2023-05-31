شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تطمئن جمهورها بعد تعرضها لحادث سير: أنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت النجمة مى سليم جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لحاث سير أثناء خروجها لتصوير أحد الأفلام قائلة: "أنا بخير".

وأكدت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "8 الصبح" على dmc، وقوع الحادث بسبب خطأ السائق الذى يقود أمامهم، معربة عن شكرها لكل الفنانين والجمهور عن سؤالهم عليها بعد الحادث.

وقالت عن فيلم "كابتن جاك" "والطارود": متبقى يوم واحد على انتهاء التصوير، لأنه توقف بسبب الحادث، ووقت العرض بعد العيد.

وتحدثت أيضا عن أغنيتها الجديدة " احنا كبنات"، أن البنات أى حاجة تفرحها، وإنها تستعد لأغنية جديدة مع المنتجة آلاء لاشين وبداية تسجيلها من الشهر القادم.

وعبرت عن السعادة والفخر بمهرجان التميز وجائزتها من الجمهور.