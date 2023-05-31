بعد رفضه العمل مع شيرين عبدالوهاب.. لن تتوقعوا من هي الفنانة التي اختارها إيهاب صالح ليتولى إدارة أعمالها؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 02:49 مساءً - بعدما أعلن إيهاب صالح انفصاله عن التعاون مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في إدارة أعمالها، فاجأ الجميع بعد ساعات قليلة بإعلان توليه إدارة أعمال الفنانة كارمن سليمان.

نشر إيهاب صالح عبر حسابه على “تويتر” صورة تجمعه بالفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد وكتب عليها تعليق قال فيه “سعيد وبتشرف جداً إنى أعلن رسمياً إدارة أعمال النجمة كارمن سليمان. كارمن حد موهوب فوق الطبيعي، شخصية في منتهي الجمال والرقي ومن وجهة نظري هي المستقبل عشان عندها كل الامكانيات وهي عارفة إني فان كبير لها من قبل مشتغل معاها فعلاً كارمن إن شاء الله الميجا ستار القادمة من مصر للكل الفترة الجاية وافتكروا كلامي ده كويس”.

إيهاب صالح يتعاقد مع كارمن سليمان

واستكمل كلامه قائلاً “طول حياتي بحب التحدي و الحمد لله بكرم و توفيق من ربنا كبير دايما بكون قد التحدي. شكراً على كل الدعم من كل الناس و كل الامنيات الجميلة الفترة إللي فاتت و أللى جاي إن شاء الله. أملى فيكم كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى”.

وأنهى كلامه برسالة لجمهور كارمن قال فيها “لجمهور كارمن بقي، الكل يجهز نفسه كويس عشان إن شاء الله في أخبار كتير حلوة و جامدة قريباً و يا رب ابقي عند حسن ظنكم”.

إيهاب صالح وكارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد

إيهاب صالح يترك العمل مع شيرين عبد الوهاب

وقد كتب من قبل عن شيرين، قائلا:”قررنا إن من الأفضل لينا إن نحط صداقتنا والعشرة قبل أي حاجة، وإني ابتعد عن إدارة أعمال شيرين، وده أكيد لمصلحة الطرفين ولينا أسبابنا، مبروك وشكرًا يا شيري من كل قلبي ويا رب أكون على قد وعدي وكلمتي ليكي، أني دايمًا في ضهرك والحمد لله الدنيا دارت من أول وجديد وتكسري الدنيا حفلة بعد حفلة، وخلاص أهو الألبوم على أبواب، ومتأكد أنه هينجح نجاح غير عادي”.

شيرين عبد الوهاب ومدير أعمالها السابق إيهاب صالح

وتابع: “فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك، ورجوعك بالقوة دي وده إللي اتعودنا عليه منك طول السنين دي، أنا كده كده دايمًا موجود زي ما انتي عارفة، وربنا يديم كل اللى بينا على خير وآسف لو في أي لحظة كنت قصرت معاكي بأي شكل، أحب أشكر كمان جمهورك أكيد إللي مشوفتش منه غير كل خير وحب، شكرًا بجد من كل قلبي.

واختتم إيهاب صالح: ربنا دايما يحبب فيكي خلقه، ويبعد عنك أي شر بكل أشكاله ويكتب لك السعادة، أتمنى التوفيق لمديرين الأعمال الجايين، وادعمهم دايمًا بأي شكل أكيد عشان تفضلي دايمًا على القمة.

حسام حبيب يكشف سبب رحيل مدير أعمال شيرين

من جانبه، كشف الفنان حسام حبيب سبب مغادرة إيهاب صالح لموقعه كمدير أعمال للفنانة شيرين عبد الوهاب، وانتقاله لإدارة أعمال نجمة آرب أيدول كارمن سليمان، وأكد حبيب أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً كبيراً في نشاط شيرين الفني، وتحتاج لـ”مؤسسة” لإدارة أعمالها، ولا يمكن الاعتماد على شخص واحد فقط.

أضاف حسام حبيب، خلال لقائه ببرنامج «ET بالعربي»، على هامش حفل شيرين في جدة، قائلاً: “حالياً إحنا بقينا في مرحلة شيرين، حجم شغلها بقى كبير، ومينفعش يديره فرد واحد فقط، وبنعمل مؤسسة كبيرة تدير شغل شيرين، وهتكون مكونة من فريق كبير، وشخص فوق الفريق ويقوده، ولسه موصلناش لهذا الشخص حالياً”.

وتابع زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب: “وجود فريق كويس وكبير، حيفرق أوي في كل شغل شيرين ويجعله أكثر احترافية”.

وكشفت شيرين عبدالوهاب عن استعدادها لطرح 4 أغانٍ خلال الفترة المقبلة، من ألبومها الجديد مع شركة روتانا، وأضافت خلال لقائها ببرنامج «ET بالعربي»: إن شاء الله في 4 أغاني هينزلوا الفترة الجاية من ألبومي الجديد مع شركة روتانا، ويليها 4 أغاني، يعني هيكون مقسم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة الفترة الجاية”.

شيرين عبد الوهاب ولقب “صوت مصر”

من ناحية أخرى، علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على الجدل المثار حول الفنانة التي تستحق لقب صوت مصر، بعد تصريحاتها التليفزيونية الأخيرة والتي أيدت فيها استحقاقها للقب، قائلة: ” كلنا أصوات مصر التى هي أصوات العرب، فكل واحد مننا يحمل اسم بلده على كتفه، فى أى مكان ومصر أكبر من أن يكون لها صوت واحد”.

وبكت خلال تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»،: خلال حديثها عن حفلها في جدة، قائلة: “مش مصدقة والله، كرم زيادة من الجمهور وربنا، مبسوطة أوي ومش مصدقة اللي حصل النهاردة، فوق احتمالي أنا شخصيًا”.

وأضافت الفنانة المصرية خلال لقاءها على هامش الحفل: “أد إيه ناس كرماء حضنوني وحسسوني إني متدفية بيهم”.

وعن قلة تصريحاتها خلال الحفل قالت: “مفيش حد بقا يفرق بين الكلام اللي من القلب واللي خالي من نية وحشة، فأحسن لي الغناء”.

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، كواليس تحضيراتها لحفلها في جدة الذي أحيته قبل يومين وشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً.

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