شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية للفنان طارق عبدالعزيز: يجري قسطرة بالقلب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان طارق عبد العزيز لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية الدورية، واكتشافه وجود مشاكل في رسم القلب.

وكشف مصدر مقرب تطورات حالته الصحية، قائلا إنه كان يعاني من بعض المشاكل في التنفس وبعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، تم حجزه في الرعاية في أحد المستشفيات، لظهور مشاكل في رسم القلب الذي أجراه، ومن المقرر أن يجري غدا الخميس قسطرة في القلب، وأنه بحالة جيدة وفي انتظار نتائج القسطرة.

وحرص عدد من الفنانين على دعمه والدعاء له، منهم الفنان مفيد عاشور الذي نشر عبر حسابه على "فيسبوك" فيديو لطارق عبد العزيز، معلقا عليه: "صديقي وحبيبي الفنان طارق عبد العزيز، شفاك الله وعافاك، نسألكم الدعاء له بالسلامة والعافية.

وأعرب الفنان طارق عبد العزيز مؤخرا عن سعادته بتكريمه على هامش مهرجان سينمانا الدولى بمسقط، وقال فى تصريح لـ"الخليج 365": تشرفت برئاستى للجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان سينمانا الدولى الرابع بمسقط، وسعدت بتكريمى عن مسيرتى مع نخبة من أهم فنانى الوطن العربى وعلى رأسهم الفنان القدير دريد لحام، تحت رعاية رئيس المهرجان دكتور خالد الزدجالى وأخص بالشكر كل فنانى وأهل عمان وفريق عمل المهرجان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة".