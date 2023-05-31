بعد أكثر من 20 سنة.. منى زكي وأحمد حلمي يجتمعان في فيلم واحد قريبًا | صور وتفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 03:50 مساءً - كشف الفنان أحمد حلمي خلال لقائه في البرنامج الإذاعي “عيشها بإنرجي” عن تحضيره لفيلم جديد يتعاون فيه مع زوجته الفنانة منى زكي.

وأكد أن الفيلم من تأليفه مشيراً إلى أنه كتب عملين سينمائيين الأول بعنوان “عروس وعريسة” والثاني “وش وضهر” وهو أسم مؤقت للعمل واستغرق تحضيره وكتابته 9 سنوات.

حلمي يعلن عن فيلم جديد من تأليفه وبطولته مع منى زكي

وأكد حلمي أنه منذ سنوات وهو ينتظر الجمهور عمل يجمعه بمنى زكي، لكنهما كانا يبحثان عن سيناريو جيد، ويبدو أن أحمد حلمي قرر كتابة الفيلم بنفسه لهذا السبب.

منى زكي وأحمد حلمي

أحمد حلمي يؤلف كتابا جديدا

وخلال اللقاء كشف أحمد حلمي أنه ينشغل حاليا لكتابه الثاني بعد تجربة “28 حرف”، ويتناول في كتابه الجديد مواقف حياتية مغلفة بالخيال.

أحمد حلمي كشف أنه يؤلف كتابا جديدا

وأكد أحمد حلمي خلال اللقاء أنه يدير أعماله بنفسه وأيضا حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلالها يعبر عما يرغب في الحديث عنه، مع مساعدة بسيطة من شخص آخر.

الغياب الإعلامي

ولأن أحمد حلمي لا يظهر في لقاءات إعلامية كثيرة كشف أن السبب أنه لا يحب الظهور إلا إذا كان هناك عمل جديد يتحدث عنه قائلا: “مفيش سبب إني أطلع انترفيوهات كثيرة … طول ما مفيش حاجة جديدة هنقرف الناس ليه”.

يُشار إلى أن أحمد حلمي قدم ف رمضان 2023 المسلسل الإذاعي “مطلوب عريس” وشارك في بطولته هنا الزاهد وسامي مغاوري.

وسينمائيا كان آخر أعماله “فيلم واحد تاني” وشاركه في بطولته روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

أعمال شارك فيها الثنائي الأشهر في الوسط الفني

وحقق الثنائي الأشهر في الوسط الفني نجاحا كبيرًا في الحياة الفنية، إذ أن هناك بعض الأعمال الفنية التي جمعت بينها ومنها فيلم «عمر 2000»، الذي قدم فيه حلمي شخصية «سعيد» فيما قدمت منى زكي شخصية «بيبو»، وكذلك فيلم «ليه خلتني أحبك» الذي قدمت خلاله شخصية الزوجة «داليا»، كما قدم أحمد حلمي شخصية «زكريا»، والعمل الثالث والأخير كان فيلم «سهر الليالي» عام 2003، الذي قدم خلاله «حلمي» شخصية «عمرو»، وظهرت منى زكي بشخصية «بيري».

منى زكي وحلمي يتوقفان عن الاحتفال بعيد ميلادهما

وقالت الفنانة منى زكي في أحد اللقاءات التليفزيونية، إنّهما توقفا عن الاحتفال بيوم ميلادهما لأنه يفقد معناه بتفكير كل منهما كيف سيحتفل بالآخر، لذلك قررا عدم الاحتفال به والاكتفاء بجلب هدية كل منهما للآخر فقط.

وذكرت أن أحمد حلمي قبل ارتباطهما أخبرها أن يوم عيد ميلاده هو نفس يوم عيد ميلادها، ولكنها لم تكن مصدقة وكانت تعتقد أنه يقول ذلك لكي يلفت انتباهها، ومن هنا بدأت صداقتهما، حيث تمت خطبتهما بعد عودة الفنان أحمد حلمي من تصوير فيلم «أفريكانو»، وبعد مرور الوقت تم زواجهما في مايو عام 2002 بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، قبل أن تتوطد علاقتهما أكثر بعد ذلك بإنجاب أبنائهما: ‏لي لي، وسليم، ويونس.

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