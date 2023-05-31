صورة نادرة لـ ياسمين صبري قبل 30 عامًا في مرحلة الطفولة ..لن تصدّق كيف كان شكلها! – (شاهد)

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 03:50 مساءً - شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها عبر خاصية “ستوري” بحسابها الشخصي على “إنستجرام” بصورة من طفولتها.

ظهرت ياسمين وهي طفلة في الخامسة من عمرها على الأكثر، باستايل شعر أسود قصير ومميز، وكانت مرتدية فستان أحمر بسيط.

ياسمين صبري تستعيد الذكريات بصورة من طفولتها

نشرت ياسمين الصورة ردًا علي طلب أحد المتابعين منها، لنشر صورة لها من طفولتها خلال فقرة ask التي اجرتها.

منشور ياسمين صبري على صفحتها بإنستجرام

فيلم البعبع

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري تنتظر طرح فيلمها الجديد مع النجم أمير كرارة في موسم عيد الأضحي والذي يحمل عنوان “فيلم البعبع“.

كشفت سينرجي الشركة المنتجة للفيلم، عن البوسترات الرسمية الأولى لأبطال العمل أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن توتا.

وشاركت الشركة البوسترات عبر صفحتها على “إنستجرام”، مع تعليق : “استنوا فيلم عيد الاضحى البعبع بجميع دور العرض”، وظهرت ياسمين صبرى وهي ترافق بنت صغيرةـ أما محمد عبد الرحمن توتا فظهر بشكل كوميدي مع سهم في يده.

بينما ظهر أمير كرارة على بوستر فيلم “البعبع” وهو يحمل طفل ويرتدي جاكت كاجول أسود، وتحاوطه النيران

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه “سلطان” يواجه مع صديقه سوكا “محمد عبد الرحمن” العديد من المواقف.

فيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي،

ياسمين صبري وفيلم “أبو نسب”

ومن ناحية أخرى، تشارك ياسمين صبري في “فيلم أبو نسب“، بطولة الفنان محمد إمام، المقرر عرضه قريبا في موسم صيف 2023.

ويتجدد التعاون بين الفنانة ياسمين صبري والفنان محمد إمام، حيث جمع بينهما عام 2018 فيلم «ليلة هنا وسرور»، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وقت عرضه بدور العرض.

وقالت ياسمين، خلال لقائها في برنامج “ET بالعربي، :”الفيلم كوميدي وفي نفس الوقت هيكون فيه رسالة، هو دمه خفيف وفيلم للعيلة كلها يعني اللي عنده 7 سنين هيتبسط واللي عنده 77 سنة هيتبسط”

يُذكر أن ياسمين صبرى، غابت عن السينما منذ أكثر من 4 سنوات، وكان آخر أعمالها فيلم الديزل، الذي عرض عام 2018، وكان من بطولة محمد رمضان وتأليف أمين جمال وإخراج كريم السبكي، وفيلم ليلة هنا وسرور من بطولة محمد إمام الذى عرض عام 2018، من إخراج حسين المنباوى.

ياسمين صبري والسينما

تعيش ياسمين صبري حالة من النشاط الفني في السينما حيث ستشارك في هذين الفلمين المشار إليهما، خلال الفترة المقبلة، وفضلت ياسمين صبري التركيز على السينما وتفضيلها على الدراما في تلك الفترة خاصة مع انتعاش السوق والإيرادات وابتعادها عن السينما.

وصرّحت ياسمين صبري، قائلة :”عندي فيلم هينزل في العيد الكبير، وبعدين عندي فيلم أكشن للصيف، ويمكن ده أول مرة لـ بطلة مصرية تعمل أكشن حقيقي فيه فرهدة وتدريب، والتدريب على الأكشن غير تدريب الصحة”.

صقر المحروسة مع أحمد عز

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2023، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي.

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