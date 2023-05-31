شكرا لقرائتكم خبر عن آل باتشينو فى الـ83 من عمره ينتظر ولادة طفله من المنتجة نور الفلاح صاحبة الـ 29 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمي آل باتشينو (83 عاما) لموقع TMZ الأمريكي، أنه ينتظر طفلا من حبيبته المنتجة الكويتية الأمريكية "نور الفلاح"، التي تبلغ من العمر 29 عاما، وحسب ما نشر موقع tmz اشتعلت شرارة الحب بين آل باتشينو ونور الفلاح التي تصغره بـ53 عاما مع بداية انتشار وباء "كورونا" عام 2020، إلا أنهما شوهدا للمرة الأولى في عشاء رومانسي بأحد المطاعم عام 2022.



ال باتشينو وحبيبته

ومن المعروف عن آل باتشينو أنه عازف عن الزواج، إذ لم يدخل القفص الذهبي إطلاقا، إلا أنه رزق بـ3 أطفال من علاقات سابقة.

وبالحديث عن نور الفلاح فهي منتجة أفلام أمريكية من أصل كويتي، تبلغ من العمر 29 عاما، حصلت على شهادة بكالوريوس بالفنون السينمائية وماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيون من جامعة جنوب كاليفورنيا.

تنحدر نور من عائلة غنية، وتم تسجيلها كمنتجة للمرة الأولى بعد إصدار فيلمها القصير La petite Mort عام 2019. ومن صفحتها على إنستجرام، تبين أن علاقة نور متينة بشقيقتيها ريمي وصوفيا وكذلك والدتها.

وتقول صحف أمريكية انها واعدت عام 2017 عضو فرقة "رولينج ستون" "ميك جاجر" (79عاما)ولاحقا واعدت الملياردير والمستثمر الأمريكي نيكولاس بيرجورين (62 عاما).