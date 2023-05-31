شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون: مشاركة الفنانين العرب بحفل زفاف ولى عهد الأردن جعلتها فرحة عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بمشاركة الفنانين العرب من مصر ممثلين فى الفنان تامر حسنى وأحمد سعد، ومن لبنان الفنان راغب علامة، فى حفل زفاف ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، والذى أقيم بستاد عمان الدولى بمشاركة أبناء الشعب الأردنى والجاليات العربية.

وقالت كرزون - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش الاحتفال، الذي شارك فيه فنانون أردنيون وعرب - "إن مشاركة الفنانين العرب بحفل زفاف ولي العهد الأردني تؤكد أن الفرحة ليس أردنية فقط بل أصبحت فرحة عربية".

وأضافت أن وجود الفنانين العرب في مثل هذه المناسبات، وخصوصا مناسبة زفاف ولي العهد الأردني، تؤكد مدى الحب والتقدير من الأشقاء الفنانين العرب للأردن ملكا وحكومة وشعبا، موضحة أن كل الوطن العربي يشارك الأردن في هذه المناسبة ويفرح معه.

وأشارت إلى أن المشاركة العربية الموجودة، سواء من الفنانين أو الجمهور، تؤكد التضامن والحب العربي للشعب الأردني، لافتة إلى أن مثل هذه المشاركات العربية تمثل إضافة لكل أردني ولكل فنان.