شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سليم: فخورة بعودتى لحفل متحف الحضارة بعد عامين من موكب المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد السوبرانو العالمية أميرة سليم لإحياء حفل ضخم في "المتحف القومي للحضارة المصرية" بالفسطاط، وذلك يوم 21 يونيو المقبل، والتي من المقرر أن تقدم من خلاله برنامج غنائي متنوع يتضمن نخبة من أجمل أعمالها التي قدمتها، وأخرى تم التحضير لها خصيصًا للحفل لترضى جميع أذواق الجمهور العاشق لهذا الفن، فيما تُطرح تذاكر الحفل من يوم 1 يونيو عبر موقع الشركة المنظمة للحفل.

يأتي هذا الحفل استكمالًا لفعاليات "Eternal Egypt مصر الخالدة" التي تقدم سلسلة من الحفلات الفنية الثقافية المصرية الراقية من مختلف الألوان الموسيقية التي تطرب الجماهير بمختلف أذواقهم، وتزامنًا مع ذكرى احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، واليوم العالمي للموسيقى، وذلك بهدف النهوض بالذوق الفني والثقافي للجمهور.



أميرة سليم

وفي إطار استراتيجيتها الهادفة، للارتقاء بالميدان الموسيقي والفني، تعتزم الشركة المنظمة للحفل الفني، وفعاليات "مصر الخالدة"، بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة المصرية على تقديم مجموعة من الحفلات الفنية المتنوعة لتحفيز الحراك الثقافي والفني في مصر، والارتقاء بالذائقة المجتمعية من خلال الفنون المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن المتحف أصبح مقصدًا رئيسيًا لاستقبال الفعاليات الفنية والثقافية المختلفة، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع، وعبر "غنيم" عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع الشركة المنظمة والذي يتمثل في إطلاق برنامجا جديدا لفعاليات «مصر الخالدة» لإحياء التراث المصري، تعتمد فى بداياتها على استقدام شخصيات من أيقونات الغناء والموسيقى المصرية، وبعد ذلك ستستمر بأفكار متنوعة وشخصيات مختلفة، وسوف يتعاون الثنائي في تقديم فعاليات على مدى العام الجاري.

ومن جانبها، عبرت أميرة سليم عن سعادتها بالغناء في المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث صرحت قائلة:" سعيدة و فخورة بعودتي مرة أخري الي المتحف القومي للحضارة المصرية بعد عامين من غنائي في موكب المومياوات الملكية. فمنذ هذا اليوم التاريخي و أعتبر هذا المكان بيتي وله مكانه خاصة في قلبي".

وأضافت "سليم" مؤكدة: "هذه المرة التقي مع جمهوري بطريقة مباشرة واشاركهم عالمي الموسيقي المتنوع و أتمني ان يسعدوا معي بكل لحظة مثل سعادتي بلقائهم".