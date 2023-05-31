شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد: شوجر دادي الفيلم راقم واحد فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان بيومي فؤاد، اليوم الأربعاء، أن فيلم (شوجر دادي) المعروض حاليا تصدر قائمة الأفلام الأكثر حضورا في شباك التذاكر السعودي.

وقال بيومي فؤاد - عبر حسابه على "انستجرام" اليوم؛ حيث نشر فيديو يجمعه بالفنانة جوهرة وهو يردد فيه مقطعا كوميديا - "شوجر دادي رقم واحد في السعودية".



شوجر دادي

كما نشر لائحة صادرة عن هيئة الإعلام المرئي والمسموع، تضمنت قائمة هذا الأسبوع أكثر 10 أفلام حضورا في شباك التذاكر السعودي، مكتوب فيها "شوجر دادي يتصدر أول أسبوع عرض متفوقا على جميع الأفلام بينها قندهار".

وتصدر الفيلم شباك تذاكر دور العرض السينمائية، لليوم السادس على التوالي حيث بلغت إيرادته أكثر من مليوني جنيه منذ بدء طرحه يوم الأربعاء الماضي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

ويشارك في بطولة الفيلم ليلى علوي، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومصطفى غريب، ومي الغيطي، ومحمد محمود، وفرح الزاهد، والراقصة جوهرة، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.