شخصية مشهورة.. دينا الشربيني تكشف هوية عريسها للجمهور وتتحدث عن ميعاد الفرح بـ 2023! – صور تفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 05:45 مساءً - قالت دينا الشربيني إن حبيبها الجديد الذي أعلنت عنه منذ فترة من رجل أعمال شهير من خارج الوسط الفني، موضحة:” أنا الحمد لله مبسوطة وهو بنى آدم كويس”، ومش هقول عنه أكتر من كده.

وعن موعد زفافها وإذا كانت دينا الشربيني عروس 2023، قالت:” مش هقول أي حاجة”، موضحة أنها لا تشعر بالضيق من توجيه هذا السؤال لها، وهي من الشخصيات التي تحب الجمهور.

دينا الشربيني تتحدث عن حبيبها الجديد

وكانت أكدت دينا في تصريحاتها عن شعورها بجدية علاقة الحب التي تعيشها هذه المرة وعلّقت قائلة: “أعيش قصة حب وحاسة أن العلاقة دي هتكون ناجحة أكتر من أي علاقة تانية عشان هو شخص يستحق الحب الجامد أوي”.

دينا الشربيني

وأضافت دينا قائلة :”أحنا بنتغير ووجه نظرنا بتتغير تماما، وأنا مقتنعة أن ربنا بيجيب الشخص المناسب في الوقت المناسب”.

فيما تحدثت دينا الشربيني، عن والدها الذي رحل مؤخرًا، قائلة :”أنا لسه مش مستوعبة وفاته، هو كان حد بيحب الحياة أوي، المرة الوحيدة اللي جالي فيها في الحلم قالي اتبسطي، وهو بني آدم إيجابي، وحاسة إنه معايا لسه ممشيش”.

شائعة إرتباط دينا الشربيني وتامر حسني

من ناحية أخرى، ردّت الفنانة المصرية دينا الشربيني، على الأنباء التي تشير إلى ارتباطها عاطفيا بمواطنها تامر حسني، عقب انفصاله عن المغربية بسمة بوسيل.

ونفت دينا الشربيني هذه “الشائعات”، مؤكدة أنها انتشرت عقب مشاركتها في فيلم تامر حسني الجديد “تاج”.

دينا الشربيني وتامر حسني من كواليس فيلم تاج

أشارت دينا في حديثها مع برنامج “The Insider بالعربي” إلى أنها تعاونت مع تامر حسني في الفيلم بعد أن عرفته كشخص “نضيف ومجتهد في عمله”.

وتحدثت دينا الشربيني عن كواليس تعاونها مع تامر حسني في فيلم “تاج”، مؤكدة أنها سعيدة بالمشاركة في هذا العمل الذي يتناول قصة خيالية تدور في إطار العوالم الخارقة.

دينا الشربيني وتامر حسني من كواليس فيلم تاج

وأشارت إلى أنها أدركت فور التعامل مع تامر حسني أنه “إنسان جدع” يعمل بجد وحرص على إنجاز عمله بأفضل شكل ممكن.

وأضافت دينا أنها كانت تحب تامر حسني قبل أن تشترك معه في الفيلم، وأن هذا التعاون جعلها تتعرف عليه بشكل أفضل.

فيلم «تاج»

وانضمت دينا الشربيني مؤخراً لـ “فيلم تاج” بعدما أعلن بطل الفيلم تامر حسني انضمامها لفريق العمل عبر عدد من الصور من الكواليس نشرها على حسابه الرسمي على “إنستجرام” وعلق قائلاً “النجمة الجميلة دينا الشربيني نورتي فيلمك تاج يارب الفيلم يكمل سلسلة نجاحاتك الكبيرة اللي كسرتي بيها الدنيا ربنا يكرمك ويكرمنا معاك”.

فيلم “تاج” من بطولة النجم تامر حسني و النجمة دينا الشربيني، إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم هالة فاخر والمطربة ساندي. ويتناول الفيلم قصة خيالية تدور حول العوالم الخارقة، ويأمل تامر حسني أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

وأشارت دينا الشربيني في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أنها تلعب شخصية “تمارا” وهي مدرسة موسيقى في فيلم “تاج” مع الفنان تامر حسني، مشيرة إلى أن هناك احتمالية لتقديم جزء جديد من كامل العدد.

فيلم «يوم 13»

ويعرض للفنانة دينا الشربيني حاليًا فيلم يوم 13 مع الفنان أحمد داوود، وحقق الفيلم إيرادات كبيرة وتصدر شباك التذاكر.

ويعد يوم 13 هو أول فيلم روائى عربى يعرض بالكامل بتقنية 3D فى العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارا لم تكن فى الحسبان.

دينا الشربيني أفضل ممثلة كوميدية

وحصلت دينا الشربيني على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن كامل العدد، في حفل مسابقة جوائز مسلسلات رمضان وأحمد أمين مثلها عن مسلسل الصفارة، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل مساعد لأحمد داش عن جعفر العمدة.

وحرص مقدمو حفل مسابقة جوائز المسلسلات على توجيه تحية لروح الفنان راحل مصطفى درويش في بداية الحفل الذي انطلق منذ قليل بحضور عدد كبير من النجوم.

يًذكر أن دينا الشربيني عرض لها مؤخراً مسلسل “كامل العدد” وشاركته به ضمن النصف الأول لموسم دراما رمضان 2023 الماضي وحقق نسب مشاهدات ضمن الأعلي طوال فترة عرضه.

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