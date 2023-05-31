ببدلة حمراء.. أحمد داش يُثير الجدل بملابسه الغريبة في حفل تكريم نجوم رمضان.. شاهدوا كيف أطلّ!

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 05:45 مساءً - أثار الفنان أحمد داش الجدل بإطلالته التي ظهر بها أمس في حفل تكريم نجوم رمضان، المقام بأحد مولات 6 أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

وحرص”داش” على التواجد أمام عدسات المصورين خلال الحفل والتقاط الكثير من الصور مع زملائه الفنانين كـ “أحمد مالك” و”دينا الشربيني“

إطلالة أحمد داش

وظهر أحمد داش بإطلالة غريبة حيث ارتدى في الحفل مرتديا “بدلة حمراء” كاملة بـ ستايل”الكاجول” وارتدى معها تي شيرت باللون الأبيض وحذاء كلاسيكي باللون الأسود.

أحمد داش وأحمد مالك – حفل تكريم نجوم رمضان

أحمد داش ودينا الشربيني – حفل تكريم نجوم رمضان

أحمد داش أفضل ممثل مساعد فى مسلسل جعفر العمدة

فاز الفنان أحمد داش بجائزة أفضل ممثل مساعد في حفل جوائز المسلسلات الرمضانية، وذلك عن دوره في مسلسل جعفر العمدة.

مسلسل “جعفر العمدة”

كذلك حصد مسلسل جعفر العمدة جائزة أفضل مسلسل فى رمضان 2023 في حفل مسابقة جوائز مسلسلات رمضان.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة ، إيمان العاصي ، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

حفل جوائز نجوم رمضان 2023

وكان بيشوي روزفيلت فاز بجائزة أفضل مدير تصوير عن مسلسل تحت الوصاية، فيما نال جائزة أفضل سيناريو لخالد وشيرين دياب عن نفس المسلسل، بينما ذهبت جائزة أفضل أزياء من نصيب حسن مصطفى عن مسلسل جت سليمة، وحرب، وذلك بحفل “جوائز المسلسلات الرمضانية”، بناءً على تصويت الجمهور والذي يضم أبرز المسلسلات الرمضانية المفضلة بناء على تصويت الجمهور.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر تسع سنوات، وتبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش “حنان” وزوجُها “عادل” الذى يعمل هو وأسرتُه في مهنة الصيد حياةً مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتَها رأسًا على عقب، وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى اضطُرت إلى الانتقال لدمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسمٍ وهُوية مختلفة، وتُضطَر لامتهان “الصيد” والعمل كرئيس مركب، وسط الرجال.

وقد حرصت كريتيف سامي Creative Summitعلى أن تتضمن المسابقة جوائز شتى لعدة شرائح متنوعة في الصناعة الإبداعية، من ممثلين ومؤلفين ومخرجين وغيرهم.

وتنقسم عملية التصويت إلى مرحلتين، وحدد الفائزين من خلال تصويت الجمهور فقط وذلك بهدف الشفافية وقد تم إطلاق المرحلة الأولى بالفعل لاختيار أفضل الإعلانات الرمضانية، ويُمنح الفائزين جوائز اعتمادًا على التصويت المفتوح سواء كانوا في فئات فردية أو مجمعة وتم إطلاق المرحلة الثانية للمسابقة الخاصة بالمسلسلات والأعمال الدرامية لضمان الحيادية وإعطاء المشاهد الفرصة لتكوين وجهه نظره بعد عرض كافة الأعمال الدرامية.

وشملت الفئات التي يمكن التصويت لها العديد من الفئات ومنها الجوائز الخاصة بالمسلسلات حيث تشمل أفضل مسلسل درامي وكوميدي وإثارة، وكذلك أفضل ممثل وممثلة وممثل دور ثان وممثلة دور ثان وكاتب سيناريو ومخرج وموسيقى تصويرية وملحن موسيقي ونجم صاعد وغيرها وتعد هذه الجوائز فرصة فريدة للاحتفال بالإنجازات الاستثنائية في الصناعة الإبداعية.

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