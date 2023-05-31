شكرا لقرائتكم خبر عن داود حسين يكشف موعد ومكان زفاف نجله بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم الكويتى داود حسين، عن موعد ومكان حفل زفاف نجله غدا، حيث نشر بطاقة دعوة الحفل على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وكتب في البطاقة نتشرف بدعوتكم لحضور حفل وفاف ولدنا على داود حسين على كريمة السيد حسن الأمين يوم الخميس 1يونيو 2023 الساعة الثامنة مساء في صالة الشيخة سبيكة دعيج السلمان الصباح، مضيفا جعل أيامكم سعادة والفال لعيالكم وأحبابكم مشاعركم وتمنايتكم الجميلة تصلنى لكم محبتى



دعوى الزفاف

يذكر ان الفنان الكويتى داود حسين، شارك متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، بصور مع محافظ جنوب سيناء عبر حسابه على إنستجرام.