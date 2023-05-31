شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تتعرض لحادث.. وتؤكد: نجوت بأعجوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة وفاء عامر لحادث في الساعات الماضية، حسبما كشفت خلال منشور على حسابها بموقع فيس بوك وكتبت:"الحمد لله رب العالمين..الحمد لله رب العالمين..الحمد لله رب العالمين، حادث ونجوت بأعجوبة أعتذر على عدم الرد"، ولم تكشف وفاء عن طبيعة الحادث الذى تعرضت له.



وفاء عامر

وفى سياق آخر تواصل وفاء عامر تصوير دورها في فيلم "أبو نسب" والذى تجسد فيه دور والدة ياسمين صبري، والفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، محمد لطفى، هالة فاخر، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين والفيلم تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام وتدور أحداثه في اطار اجتماعى كوميدى لا يخلو من الأكشن.

وكان آخر أعمال وفاء عامر في السينما فيلم "خان تيولا" الذى تم عرضه في شهر ديسمبر من عام 2020، من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، وعدد من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.

وقدمت وفاء عامر في شهر رمضان الماضى مسلسل الكتيبة 101 مع عمرو يوسف وآسر ياسين وتأليف اياد صالح وإخراج محمد سلامة، ومسلسل حضرة العمدة والذى شارك في بطولته روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.