شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي ترحب بأبطال "تحت الوصاية".. وعلي صبحى: الفن نجاني من العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت النجمة منى زكي بأبطال مسلسلها "تحت الوصاية" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، خلالها لقائها في برنامج Sold Out Interview مع الإعلامي محمود سعد، المذاع عبر منصة WATCH IT، إذ حرص عدد منهم على حضور التسجيل، ومنهم مها نصار، خالد كمال، عمر الشريف، علي صبحي، أحمد عبد الحميد.

وأعربت منى زكي عن سعادتها بحضورهم اللقاء، قائلة: "بشكركم على الحضور، ودا شرف كبير ليا، هم مش فنانين عاديين، هم فنانين حتى النخاع وعمرهم ما خدوا حقهم"، وقامت بتقديم كل واحد منهم.



أبطال تحت الوصاية

ومن جانبه أشار الفنان علي صبحي الذي جسد دور "عيد" خلال أحداث مسلسل "تحت الوصاية": "الفن نجاني، لأني اتولدت واتربيت في مناطق شعبية وعنيفة شوية، وانا طول عمري مش بحب العنف، فكانت الفرصة اللي عرفتني على المسرح دا العلاج بتاعي، كنت بهرب بيه من العنف اللي في الشارع"، متابعا: "ودلوقتي شغال مهرج شارع للأطفال في المناطق الفقيرة، لأني بحس إن وجودي في الشارع ممكن يخلي حد يتم إنقاذه ويشوف طريق تاني أحسن".

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين وعُرض على شاشة قناة dmc و dmc دراما ومنصة watch it.