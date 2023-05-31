شبيهة يسرا تُشغل السوشيال ميديا.. عروس مصرية نُسخة طبق الأصل من الديفا – لن تصدّق

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 06:50 مساءً - انتشر في الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة ظهرت بماكياج وملابس عروس، وأثارت جدلاً واسعاً بسبب تشابهها الشديد مع الفنانة المصرية الشهيرة يسرا.

وقد تصدرت الفتاة مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذلك، حيث انتشرت صورها ومقطع الفيديو التي تظهر فيها بشكل واضح.

شبيهة جديدة للفنانة يسرا

وقد أشار الكثير من النشطاء إلى أن الشبه بين الفتاة والفنانة يسرا لا يمكن تجاهله، وأن الفتاة تشبهها بشكل لافت للنظر.

شبيهة يسرا

ورجح البعض أن العروس – التي لم يتم الكشف عن اسمها – ربما تكون قريبة من الفنانة يسرا، ولكن مصور الفيديو نفى هذا الأمر، مؤكداً أن الشبه بينهما يقتصر فقط على المظهر الخارجي.

شبيهة يسرا

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا الفيديو، حيث تداولوا الصور والفيديوهات وعبروا عن إعجابهم بالشبه الكبير بين الفتاة والفنانة يسرا.

شبيهة يسرا

وتعد هذه القضية جزءًا من الظاهرة الشائعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم الكثير من المقارنات بين الأشخاص الشهيرين والعاديين الذين يشبهونهم.

يسرا في مهرجان كان السينمائى

من ناحية أخرى، نشرت النجمة يسرا صورا من إطلالتها خلال وجودها في مهرجان كان السينمائي، التي اختتمت فعاليات الدورة الـ 76 منه منذ يومين، برفقة محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والذي كان له العديد من الإسهامات في دورة هذا العام من مهرجان كان السينمائي الدولي، ونالت الاطلالة اعجاب متابعيها ومحبيها .

الجدير بالذكر أن دورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى شارك فيها نحو 35 ألف مشارك من حول العالم، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد 3 دورات عقدت وسط إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

يسرا تشارك في فيلم «شقو» لـ عمرو يوسف

وعلى الصعيد الفني، تشارك الفنانة يسرا في «فيلم شقو»،بطولة الفنان عمرو يوسف، والذي من المقررعرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر عمرو يوسف، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، يجمعه مع الفنانة يسرا، من كواليس تصوير فيلم «شقو»، وعلق على الفيديو قائلا: «بنحبك يا يسرا من كواليس تصوير شِقّو مع السوبر ستار حبيبتي يسرا».

وفيلم «شقو» من بطولة الفنان النجوم عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبوالحسن، وعدد أخر من نجوم الفن والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

آخر أعمال النجمة يسرا

أما عن آخر أعمالها الدرامية فشاركت النجمة يسرا في موسم رمضان 2023 بـ مسلسل “ألف حمد الله على السلامة“.

أيضاً عدد من نجوم الفن أبرزهم: شيماء سيف، محمد ثروت، عنبة، آدم الشرقاوي، أوتاكا، وبيومي فؤاد، والمطرب عنبه.

ومسلسل “ألف حمد الله على السلامة” من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.

وأحداث مسلسل “ألف حمد الله على السلامة” تدور في إطار الكوميديا الاجتماعية، حول شخصية يسرا التي تُدعى منى السويسي

حيث تعود بنجليها إلى مصر بعد وفاة زوجها بالغربة، ويحدث لهم مواقف طريفة وإنسانية في الوقت ذاته.

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