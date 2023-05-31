بعد الاعتراف بـ حبها الشديد له.. حكم جديد ونهائي من القضاء لصالح زينة ضد أحمد عز – تفاصيل!

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 06:50 مساءً - في تطور جديد للدعوى التي أقامتها الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز تطالبه فيها بتسديد الأقساط المدرسية لنجليها التوأم عز الدين وزين الدين، قضت محكمة أسرة مدينة نصر بانتهاء دعوى الدفع أو الحبس، بعد دفع أحمد عز لزينة مبلغ مليون و761 ألف جنيه.

وكان محامي زينة قد قدّم طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية في محكمة أسرة مدينة نصر، ويتمثل في دعوى الدفع أو الحبس، وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمليون و761 ألف جنيه.

الدفع أو الحبس.. حكم نهائي لصالح زينة ضد أحمد عز

وكانت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس، قد قضت بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 21 ألف و552 جنيه إسترليني مصروفات دراسية لطفليه التوأم من الفنانة زينة.

زينة وعز 9 سنوات أمام القضاء

يُذكر أن مسلسل القضايا والنزاعات بين أحمد عز وزينة ممتد منذ عام 2014 بعدما حصلت زينة على أحكام قضائية عدة بإثبات نسب طفليها والخلع من عز. ورغم مرور تسع سنوات، ما زالت الدعاوى القضائية مستمرة، خاصة تلك المتعلقة بالنفقة والمصروفات الدراسية وأجر المسكن والولاية التعليمية.

زينة: أنا بحب أبو ولادي

وكانت الفنانة زينة، قد تصدرت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد تصريحاتها المفاجئة بإنها مازالت تحب أبو أولادها الفنان أحمد عز وأنها لا يصح أن تقول أنها تحب رجل غيره من أجل أبنائها.

من جانبه، تجاهل الفنان أحمد عز تصريحات زينة بالكامل، ولم يبدي أي ردة فعل عليها، الأمر الذي أثار جدلًا بين روّاد السوشيال ميديا.

الجدير بالذكر ان زينة اشارت إلى أن مشكلتها الأخيرة مع أحمد عز مشكلة شخصية وأصبحت أكبر وتتداول بشكل كبير لأنهما مشهوران والجمهور تدخل في المشكلة.

وأضافت «زينة»، خلال حوارها مع أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، في الموسم الرمضاني المنقضي: «أي حد داخل بينا هو خارج.. السنين هتلف ولو وقعت في أزمة هو هييجي عشان أولاده».

وتابعت: «هو راجل كويس ومحترم وتكفل بأولاده ولا يجب أن يكتب عن هذا الموضوع مرة أخرى، لأن الموضوع شخصي ويجب التزام الصمت فيه».

وطالبت كل من يقول رأيه في الموضوع بأن يحتفظ بنصيحته لنفسه فقط، موضحة أن لكل من يتدخل في حياتهما سواء كان ضد أو مع، لا يعرفون التفاصيل كاملة.

وأكدت الفنانة زينة أنها لم يصدرا المشكلة للإعلام، لكن الإعلام تدخل في الموضوع، مضيفة: «اخرسي انتي وهو وهي محدش ليه دعوة.. بينا ولاد وهو راجل كويس ومحترم وأنا ست محترمة».

زينة تكشف عن امكانية عودتها لـ أحمد عز

وأضافت زينة:”لكل واحد وواحدة بيتكلموا علينا أنا وأبو ولادي أحمد عز بقولهم أنتم مين؟ ملكوش دخل بيني وبين أبو ولادي، إحنا حرين ناكل بعض هنتصالح نقطع بعض فيه بينا ولاد ملكوش دعوة، هو راجل محترم وأنا ست محترمة ومحدش يتدخل في حياتنا”.

موقف زينة من الزواج

وأكدت:”انا مش كارهة الجواز ولا الرجالة، بس انا معنديش الرفاهية أني أحب وأخرج ومعنديش حاجة اديها لشخص لأني وقتي كله وحياتي منصبة علي عيالي وشغلي، اللى هيجي لا هياخد اهتمام ولا حب ولا وقت فحرام اظلم واحد معايا”.

حب زينة لـ أحمد عز

ولفتت:”جربت حظي في الخطوبة والجواز، أنا بحب ولادي وأكيد كنت بحب أبوهم ومقدرش اقول غير كده علشان ولادي مش هيسامحوني وعلشان خاطر ولادي اعمل أي حاجة في العالم بس هما يأمروا”.

آخر أعمال الفنانة زينة

وشاركت الفنانة زينة في مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان والذي خاضت به السباق الرمضاني المنقضي بشخصية “عايدة” االزوجه الرابعة لـ “جعفر” الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، وتجمعهما الأحداث في إطار من الدراما.

يُشار إلى أن مسلسل جعفر العمدة من إخراج وتأليف محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية جعفر الذي يعيش في منطقة السيدة زينب الشعبية بالقاهرة مع زوجاته الأربع.. يتعرض البطل لخطف طفله‭‭ ‬‬‬الرضيع قبل 19 عاما ويتابع المشاهدون رحلته في البحث عن ابنه وتعامله مع المكائد التي يدبرها له بعض المقربين منه.

وتشارك في بطولة المسلسل مجموعة الفنانات أبرزهن؛ زينة ومي كساب ومنة فضالي وإيمان العاصي اللاتي يقمن بأدوار زوجات جعفر، وهالة صدقي التي تقوم بدور والدته صافيه.

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