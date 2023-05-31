شكرا لقرائتكم خبر عن حبة طبطبة أحدث أغانى مسار إجباري مع دياب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح فريق مسار إجباري على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، أغنيتهم الجديدة التى تحمل عنوان "حبة طبطبة"، التى يشاركهم فيها لأول مرة النجم دياب.



مسار إجبارى ودياب

أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

الأغنية تدور فى إطار شعبى، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.

وهذه كلمات الأغنية:

بشكر أغاني من زمان ماسكة ف وداني

ليها فضل كبير عليا

بشكر دكك وكلاب سكك

جريت معايا مش عليا

بشكر بشر

مفيهومش شر مشوفتهومش

بشكر عشان عشمان أشوفهم منساهمش

شكرا لحبة طبطبة

ولكل دمعة قريبة

ولكل مرة وقعت قولت إزاي مقومش

بشكر لساني شكر واجب

دا اللي مش عاجب وعاجب

دا اللي طول الوقت ساكت

قاللي وقت اللوم ملومش

بشكر دماغي عشان تملي مضحكاني

لما كان مضحوك عليا

بشكر اماكن سيبتها ورجعت تاني

وبرضه فضلت هي هي

بشكر كمان كل اللي عدى معيشتهوش

بشكر كلام اتقالي ولا صدقتهوش

شكرا لسنين عدت اوام

من غير ما ترمي عليك سلام

ولحبة فاضلين م القدام ومكملين

زودلي كل اللي ابتدى

وسابوك في سكة منفدة

ونفوس بشر متقلدة معاشوش يومين

شكرا لسنين عدت اوام

من غير ما ترمي عليك سلام

ولحبة فاضلين م القدام ومكملين

زودلي كل اللي ابتدى

وسابوك في سكة منفدة

ونفوس بشر متقلدة معاشوش يومين