شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان تطرح أغنيتها الجديدة " شيك ومهندم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة ميس حمدان أغنيتها الجديدة" شيك ومهندم "التي تعاونت فيها في الكلمات والتلحين مع عزيز الشافعى والتوزيع لهانى يعقوب.

وصورت ميس حمدان الأغنية بطريقة الفيديو كليب وطرحتها على مواقع التواصل والمنصات الالكترونية،

وفى تصريح لـ ”الخليج 365” قالت ميس أنا سعيدة برد الفعل الإيجابى للأغنية بمجرد طرحها وأشكر الله على هذا ، وأشارت إلى أنها تتوجه بالشكر للملحن عزيز الشافعى على الأغنية.

وأضافت المطربة: أجهز لأكثر من أغنية جديدة ستطرحهم بشكل متتالي خلال موسم الصيف المقبل.

وقالت الفنانة ميس حمدان لـ الخليج 365: "ما ليش في التريندات ولا شغل السوشيال ميديا وفي الفترة المقبلة سأقدم اعمالاً جديدة يا رب تنال إعجاب الجمهور"، وأضافت ميس حمدان: "أصبحت ناضجة وأرى أن الأعمال التي أحلم بها فنيًا مازالت بعيدة عنى وهذه إرادة الله أرى نفسى في مكانه أكبر مما أنا عليها الآن.