شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل عمر شريف: شكرا طه دسوقى إنك فرحتنى الفرحة دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الطفل عمر شريف الشكر للفنان الشاب طه دسوقى، الذى أهداه جائزة أحسن ممثل صاعد، أمس الثلاثاء، في مهرجان creative summit.

وكتب الطفل عمر شريف على صفحته على "فيس بوك": "امبارح كنت مدعو لحفل توزيع جوائز رمضان، وتم إعلان عن جوايز أحسن ممثل صاعد وفاز بيها الفنان طه دسوقي اللى أنا بجد بحبه أوى.. اتفاجئت لما طه طلع على المسرح عشان يستلم جائزة الفنان أحمد أمين إنه بيقول اسمحولي أهدي جائزة أحسن ممثل صاعد لعمر شريف وده اللي أنا كاتب البوست عشانه".

وأضاف: "أنا مش عارف أوصف اللي حسيت بيه في اللحظة دي بأي كلام بجد دي لحظة عمري ماهنساها في حياتي.. كنت بجد مبسوط أوي أوي.. عمري ماحسيت أني مبسوط في حياتي زي اللحظة دي".

وتابع: "شكرا جدا طه دسوقى إنك فرحتنى الفرحة دى، ودى حاجة أنا مش هنسهالك العمر كله أنا بحبك أوى.. شكرا أستاذ شاكر على اللى حضرتك وصلتنى ليه.. كل ده بفضل مجهودك ونصايحك وثقتك فيه.. شكرا أستاذة منى على كل حاجة وعلى النجاح اللى حققته عشان مثلت مع ممثلة عظيمة زيك.. شكرا أستاذ عمرو سلامة على كل حاجة عملتها وهفضل أشكرك فى كل مرة هحس فيها بفرحة ونجاح لأنك دايما هتكون سبب كبير فيها وأنا حبى ليك كبير أوى".

وكان بيشوي روزفيلت فاز بجائزة أفضل مدير تصوير عن مسلسل "تحت الوصاية"، فيما نال جائزة أفضل سيناريو لخالد وشيرين دياب عن نفس المسلسل، بينما ذهبت جائزة أفضل أزياء من نصيب حسن مصطفى عن مسلسل "جت سليمة" و"حرب"، وذلك بحفل "جوائز المسلسلات الرمضانية"، بناءً على تصويت الجمهور والذى يضم أبرز المسلسلات الرمضانية المفضلة بناء على تصويت الجمهور.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.