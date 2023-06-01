شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: حصولى على جائزة الدولة له مذاق خاص وحب الناس أكبر تكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الدكتور اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته وفخره لفوزه بجازة الدولة التشجيعية، قائلا: "حسيت أن مجهود العمر مرحش هدر وهناك من يقدره خاصة أنها جائزة الدولة والدولة بتقول شكرا للمجهود وهذا التكريم وسام كبير على صدري".

وأكد أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنه لم يكن يفكر في التكريم أو الحصول على جائزة الدولة التقديرية ويعتبر حب الناس أكبر جائزة، مضيفا: "مفكرتش في جائزة الدولة التشجيعية واعتبر حب الناس أكبر جائزة".

وتابع: "حب زملائي وتقديرهم لي أكبر جائزة بالنسبة لي ولكن التقدير من الدولة والتكريم له مذاق خاص"