شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من نصف مليار دولار عالميا لفيلم Fast X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم Fast X نصف مليار دولار ، حيث وصلت الإيرادات إلى 520 مليونًا و 200 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و21 دقيقة، منذ طرحه يوم 19 مايو الجارى بـ دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات العمل بين 113 مليونًا و471 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 406 مليونا و 729 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Fast X ، حول مواجهة أخطر خصم سيواجه البطل على الإطلاق، ويتمثل فى تهديد مرعب يحاول تحطيم هذه العائلة وتدمير كل شيء، وكل شخص، يحبه دوم توريتو، إلى الأبد .

في خلال فيلم Fast 5 الذى طرح 2011، أخرج دوم وطاقمه زعيم المخدرات البرازيلي الشائن هيرنان رييس وقاموا بإنهاء إمبراطوريته على جسر في ريو دي جانيرو، ما لم يعرفوه هو أن نجل رييس، دانتي (جيسون موموا)، شاهد كل شيء وقضى السنوات الـ 12 الماضية في التخطيط لجعل دوم يدفع الثمن النهائي.

الفيلم من إخراجLouis Leterrier ، وأعضاء فريق Fast X من فريق التمثيل هم :ميشيل رودريجيز، تيريز جيبسون، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار. كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا ، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.