شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يطرح أغنيته الجديدة " بيبى" مع اللبنانية سارة الزكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عدة تأجيلات قرر المطرب عمر كمال طرح أغنيته الجديدة "بيبى" وتشاركه فيها الغناء المطربة اللبنانية سارة الزكريا اليوم الخميس 1 يونيو.

وأكد المطرب عمر كمال فى تصريحه لـ " الخليج 365 " أن أغنيته الجديدة "بيبى" التي يشارك فيها الغناء مع المطربة اللبنانية سارة الزكريا لا تحتوى على أى ألفاظ خارجة مثلما أشيع.

كليب اغنية بيبي

وقال عمر كمال فى تصريح لـ"الخليج 365": ملتزم أمام الجمهور ونقابة الموسيقيين بالحفاظ على الذوق العام، حتى وإن كانت المطربة اللبنانية جريئة في أغانيها لكنها ملتزمة معي، وتابع عمر كمال قائلا: "يا ريت اللى بيطلق تلك الشائعات أ الذى يكتب تلك الادعاءات الكاذبة التأكد".

وانتهى عمر كمال أيضًا من تسجل أغنية جديدة يقدمها ديو مع المطرب عبد الباسط حمودة، ويتعاون فيها الثنائى لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر تصويرها فيديو كليب خلال الأيام المقبلة لعرضها بعد الانتهاء من المونتاج"