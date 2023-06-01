الكويتية نور الفلاح تتصدر الاخبار بعد الانباء عن حملها من ال باتشينو

كتب امير فتحي في الخميس 1 يونيو 2023 03:54 صباحاً - تصدرت المنتجة الكويتية الأمريكية نور الفلاح، التي تبلغ من العمر 29 عاما، الاخبار في الساعات الماضية بعد الانباء عن حملها بطفل من الممثل الامريكي الشهير آل باتشينو، الذي يبلغ من العمر 83 عاما،.

وبحسب الانباء فإن “شرارة الحب اشتعلت بين آل باتشينو والفلاح التي تصغره بـ53 عاما مع بداية انتشار وباء كورونا 2020، إلا أنهما شوهدا للمرة الأولى في عشاء رومانسي بأحد المطاعم 2022”.

ومن المعروف عن آل باتشينو أنه عازف عن الزواج؛ إذ لم يدخل القفص الذهبي إطلاقا، إلا أنه رزق بـ3 أطفال من علاقات سابقة.

من هي نور الفلاح؟

ونور الفلاح هي منتجة أفلام أمريكية من أصل كويتي، تبلغ من العمر 29 عاما، حصلت على شهادة بكالوريوس بالفنون السينمائية من جامعة جنوب كاليفورنيا، ولاحقا نالت شهادة ماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من جامعة كاليفورنيا.

وذكرت صحف أمريكية أن نور واعدت في 2017، ميك جاغر البالغ من العمر 79 عاما، وهو عضو فرقة “رولينغ ستون”، ولاحقا واعدت الملياردير والمستثمر الأمريكي نيكولاس بيرغورين البالغ من العمر 62 عاما.