شكرا لقرائتكم خبر عن "سيرة الحب" في حفل مسرح الساقية للعرائس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس اليوم الخميس الموافق 1 يونيو المقبل حفلين لكوكب الشرق أم كلثوم لاغنيتي "سيرة الحب وأنت الحب " الحفل الأول من الساعة 6 مساء، والثانى من الساعة الـ 8 مساء.



ام كلثوم فى الساقية

ولم يتغيب مسرح عرائس أم كلثوم بساقية الصاوى عن متابعيه منذ أن بدأ فى عام 2005، حيث يقام الحفل الشهرى الخميس الأول من كل شهر، على غرار حفلها الذى كانت تقدمه أيضًا يوم الخميس وتنقله الإذاعة المصرية

يذكر أن المطربة ريم كمال، قالت إن عيد الحب به العديد من المعاني والمشاعر، وأول شيء يأتي في ذهني مناسب لعيد الحب هو صوت ليلى مراد وأغنية "الحب جميل

وأشارت إلى أن "أم كلثوم" غنت لجميع مراحل المرأة، وكانت مرحلة ذهبية في الغناء والطرب، حيث تضمنت تواجد كوكبة من الشعراء والملحنين ساهموا بشكل كبير في تلك الحالة الرائعة وأغان خالدة مع وجود صوت كوكب الشرق أم كلثوم، وهو من أجمل وأقوى الأصوات، وأنها تمردت فى أغاني الحب من خلال أغنية "حب إيه"..