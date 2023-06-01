أحمد الفيشاوي يؤدي العمرة عن والده فاروق الفيشاوي.. والجمهور يطالبه بإزالة الوشوم

كتب امير فتحي في الخميس 1 يونيو 2023 05:52 صباحاً - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي جمهوره بفيديو وهو يؤدي مناسك العمرة عن والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

وطالب أحمد الفيشاوي خلال الفيديو الذي نشره عبر انستغرام من متابعيه بقراءة سورة الفاتحة على روح والده الراحل فاروق الفيشاوي.

وعلق أحمد الفيشاوي على الفيديو قائلًا: معتمرًا لأبي المرحوم الأستاذ الفنان الكبير فاروق الفيشاوي يا رب تقبلها مني وتوصل له.

وقد تفاعل متابعو الفيشاوي مع الفيديو حيث جاء في التعليقات “جواك ايمان وتقوى وعمرة مقبولة أن شاء الله بس بلاش الوشم لو تعرف تشيله يكون افضل” و “ربنا يتقبل يا أحمد و يرحم الوالد و ينر قبره .. و ياما نفسي بس تشيل الوشم ده لإنه فعلاً شكله مقزز .. و إنت إنسان راقي و جميل و فنان جامد جداً””.