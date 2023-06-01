شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار إضافية لـ Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الدراما والتشويق Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves بـ مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 208 ملايين و 139 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.وذلك بعد طرحه 31 مارس الماضى، والعمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و14 دقيقة.
وانقسمت إيرادات فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves بين 93 مليونا و 239 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و 114 مليونا و 900 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.
ويدور فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves حول انطلاق لص ومجموعة من المغامرين غير المتوقعين فى مهمة ملحمية لاستعادة الآثار المفقودة، لكن الأمور تنحرف بشكل خطير عندما تتعارض مع الأشخاص الخطأ.
فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves من بطولة كريس باين، ميشيل رودريجيز، ريج جان بايدج، جاستيس سميث، صوفيا ليليس، هيو جرانت، كلوى كولمان، ديزي هيد، كايل هيكسون، سبنسر وايلدنج، ويل ايرفين.
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