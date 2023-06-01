شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لن تصدق جنسية رجل الاعمال الذي ازاح الامير السعودي الوليد بن طلال من عرش اغنى رجل.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تتميز الشركات العائلية بتنويع استثماراتها، فمن بين أقوى 100 شركة عائلية هذا العام، %89 منها تعمل في قطاعات متنوعة.

وتهيمن الشركات السعودية على القائمة بـ37 شركة، تليها الإمارات بـ25 شركة، والكويت بـ8 شركوحلت في مقدمة الشركات السعودية العائلية التي تضمنتها قائمه هذا التصنيف "العليان للتمويل، وفاس القابضة، ومجموعة المهيدب، وراشد عبدالرحمن، وسدكو، والجفالي، ودلة البركة، ونسما، والعوجان، والنويس، والعبيكان، وعمر قاسم العيسائي، والنهدي، والخريف، والقحطاني، وتمر، والجماز وروابي". حسب تصنيف مجلة "فوربس".ولفتت المجلة، إلى أن التصنيف اعتمد على "إدراج الأعمال التجارية الخاصة والشركات القابضة المملوكة، أو تلك التي تدار بشكل مشترك أو بالكامل من قبل أفراد العائلات العربية".

وشملت المعايير التي استند إليها هذا التصنيف "حجم الاستثمارات، بما في ذلك قيمة الملكية في الشركات العامة المدرجة في أسواق المال، وقيمة الأصول في قطاعات العقارات والضيافة، وإيراداتها من الأصول الأخرى".

كما اعتمد التصنيف أيضا على "النشاط التجاري خلال العام الماضي، بما في ذلك طرح شركات تابعة في أسواق المال، والاستثمارات والمشاريع الجديدة، ومدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات والامتداد الجغرافي، وتاريخ الشركة وإرثها، وعدد الموظفين.

وتعمل الشركات العائلية العربية في الشرق الأوسط، على تنشيط استثماراتها في قطاعات عديدة هذا العام، كالبيع بالتجزئة والعقارات والطاقة والصناعةات

ثروته فاقت التوقعات من هو الرجل الذي ازاح الوليد بن طلال من عرشه من أغنى رجل في السعودية وحل محله

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