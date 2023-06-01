شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تخيلتم كم تبلغ ثروة الاميرة ريم ابنة الملياردير السعودي الوليد بن طلال.. الرقم صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأميرة ريم، هي الإبنة الوحيدة للأمير الوليد بن طلال وحفيدة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وتعد من أكبر سيدات الأعمال في العالم.تزوجت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال عام 2007 من الأمير عبد العزيز بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود في حفل زفاف أسطوري بفندق جورج الخامي في باريس وحضره ملوك وأمراء ورؤساء العديد من دول العالم. تعيش الأميرة السعودية في قصر أسطوري في الرياض مساحته 6,5 آلاف متر، ويتألف من 120 غرفة و4 صالات كبيرة مساحة الواحدة 420 متراً ويتضمن القصر حديقة كبيرة فيها نوافير على الطراز الملكي . وتمتلك الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال ثروة هائلة تقدر بأكثر من 2 ملياري دولار أمريكي..

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