شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل إدريس إلبا الجديد Hijack نهاية يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة أبل + عن موعد طرح حلقات مسلسلها الجديد Hijack، العمل الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى أدريس إلبا، حيث من المقرر أن يبدأ عرضه في 28 يونيو الجارى.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، مسلسل Hijack من تأليف الثنائى جورج كاي " Lupin, Criminal" وجيم فيلد سميث "Criminal, Truth Seekers "، الذي كتب أيضًا وأخرج المسلسل، العمل الجديد Hijack سيتكون من سبعة أجزاء، وسيشارك إلبا في بطولته أرشي بانجابي.



Hijack

على أن تعرض أول حلقتين من مسلسل Hijack يوم 28 يونيو الجارى، ومن ثم سيتم عرض حلقة بشكل أسبوعى، كل يوم أربعاء حتى 2 أغسطس المقبل.

مسلسل Hijack يدور في إطار تشويق وإثارة حيث تتابع رحلة طائرة مخطوفة وهي تشق طريقها إلى لندن خلال رحلة مدتها سبع ساعات، وتزاحم السلطات على الأرض للحصول على إجابات.

سيلعب إلبا دور "سام نيلسون"، وهو مفاوض بارع في عالم الأعمال يحتاج إلى تصعيد واستخدام كل مكاره لمحاولة إنقاذ حياة الركاب، ولكن، قد تكون استراتيجيته عالية المخاطر هي سبب هزيمته.

وستلعب بنجابي دور "زهرة غفور" ضابطة مكافحة الإرهاب التي كانت على الأرض عند اختطاف الطائرة وأصبحت جزءًا من التحقيق.

المسلسل يقوم ببطولته أيضا كريستين آدمز، ماكس بيسلي، إيف مايلز، نيل ماسكيل، جاسبر بريتون، هاري ميشيل، إيمي كيلي، محمد السندل وبن مايلز.