شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفلكس تهدد متابعيها في المملكة المتحدة لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هددت نيتفلكس بحذف مجموعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من على المنصة في المملكة المتحدة إذا تم تقديم تشريع جديد للبث من قبل الحكومة البريطانية، حيث يحمل مشروع Media Bill، الذي تم نشر مسودته عبر الإنترنت في مارس الماضى، عددًا من المقترحات التي قد تؤثر على خدمات البث مثل نيتفلكس وديزنى بلس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وبموجب القوانين الجديدة، سيخضع المحتوى المتدفق للتنظيم من قبل هيئة مراقبة البث، وسيتعين عليه الامتثال لقوانين الحياد التي تلتزم بها هيئات البث التقليدية، ومن ثم قدمت نيتفلكس وثيقة من خمس صفحات إلى لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني، توضح الحاجة إلى "مزيد من الوضوح"، وفقًا لـ Deadline.

حيث انتقدت خدمة البث أيضًا الخطط التي وصفتها بأنها "ضبابية" ومن المحتمل أن تكون "مرهقة" على الخدمات لفرضها.

واقترحت نيتفلكس أنها ستضطر إلى "تطهير" العناوين "بشكل منتظم" بشكل استباقي لتجنب عقوبات تصل إلى 250.000 جنيه إسترليني.

وأضافت الشركة: "يمكن أن يصبح نطاق وتنوع محتوى نيتفلكس، الذي يعتبر عمومًا قوة من عروضنا من حيث زيادة الخيارات للمشاهدين البريطانيين، مصدرًا محتملاً للمخاطر من منظور الامتثال إذا كان ضمن اختصاص هيئة مراقبة البث".