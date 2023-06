شكرا لقرائتكم خبر عن طرح حلقات الموسم الثانى من The Wheel of Time بداية من 1 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة أمازون برايم عن طرح حلقات الموسم الثانى من مسلسل The Wheel of Time، بداية من يوم 1 سبتمبر المقبل، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وكانت شبكة أمازون قد قررت تجديد مسلسل The Wheel of Time إلى موسم ثالث، وذلك بالرغم من حصول الموسم الأول من العمل على تقييم وصل إلى 82% من قب النقاد العالميين، و64% من قبل المشاهدين، من خلال موقع ،Rotten Tomatoes .

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، لم تكشف الشبكة المنتجة عن أي معلومات حول بداية إنتاج وتصوير الموسم الثالث من سلسلة The Wheel of Time.

وكان قد عرض مسلسل The Wheel of Time في 19 نوفمبر الماضى، وعرضت آخر حلقات الموسم في 24 ديسمبر من العام الماضى 2021.

مسلسل The Wheel of Time المستوحى من أكثر الكتب مبيعًا للكاتبة روبرت جوردان، وتم بيع أكثر من 90 مليون نسخة وهو الذى يحمل نفس الاسمThe Wheel of Time ، وتدور أحداث القصة في عالم ملحمي مترامي الأطراف حيث يوجد السحر ولا يُسمح إلا لبعض النساء بالوصول إليه.

وتتبع القصةMoiraine ، وهي عضوة في منظمة قوية التي تضم جميع النساء، وتدعىAes Sedai ، ولكن تقرر Moiraine الشروع في رحلة خطيرة تمتد عبر العالم مع خمسة شبان وشابات، بعد أن تنبأ أحدهم بأنه التنين الذي يولد من جديد، والذي إما سينقذ البشرية أو يدمرها.

مسلسل The Wheel of Time الجديد من بطولة كل من روزاموند بايك، جوشا سترادوفسكي، ماركوس رذرفورد، زوي روبينز، صوفي أوكونيدو، بارني هاريس، مادلين مادن، كاي الكسندر، ميجيل الفاريز.