شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي: استحضرت حركة "حنان" في تحت الوصاية من شخصيات حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة منى زكي كواليس مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، مشيرة إلى أنها لم يكن لديها وقت كبير للتحضير للعمل، وأنها كانت تستعد لمشروع آخر مع المخرج محمد شاكر خضير.

وقالت منى زكي خلال لقائها في برنامج Sold Out مع الإعلامي محمود سعد المذاع عبر منصة WATCH IT الإلكترونية: "المسلسل مكانش عندي وقت طويل عشان أذاكره، لأنه كان عندنا مشروع مختلف تماما كنت أحضر له، والمشروع الثاني كان يتطلب أن أكون رجلا، ومقتبسين الشخصية من "الحاجة صيصة".



منى زكى

وتابعت: "لما لقينا روجينا هتعمل نفس الفكرة وبدأت من قبلنا، قولنا لازم نغير، قولنا هنخليها زي ما هي مش هتبقى راجل، ودا فادنا أكتر لأنه بين إن الست مش محتاجة تتخفي في حاجة عشان تبين قوتها ونفسها".

وعن تفاصيل شخصية "حنان" التي جسدتها خلال العمل، وطريقة مشيها وتحركها، أشارت: "بعد ما أخذت الملخص من المخرج من محمد شاكر خضير، أو رؤيته في الدور، وبعد ما قرأت، بيبقى معايا مدرب التمثيل، بيساعد إنك تمرن نفسك كممثل وتستخدم أدواتك وتستحضر إحساس، أوترتجل، وعملت معاه معايشة ومن وهي صغيرة لحد ما بتكبر بكل تفاصيلها وعلاقتها وأحاسيسها".



منى زكي من برنامج sold out

كما ذكرت: "أول صورة شوفتها لحنان لما كبرت إنها بتمشي بالطريقة دي، لأنها شالت عيالها غلط وبتعمل حاجات البيت غلط، والظروف حطتها إنها لازم تبقى قوية وتخوض في أي مشكلة، عشان دي الحاجة اللي تخليها تعيش هي وولادها، واستحضرت ماشية ناس شوفتها قبل كدا وكنت مخزناها".

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين وعُرض على شاشة قناة dmc و dmc دراما ومنصة watch it.