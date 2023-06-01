شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الجزء الأول والثاني من فيلم "ولاد رزق" نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، خصوصا أنه يجمع العديد من النجوم السوبر ستارز، وهم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم، لذا فمنذ طرح الجزء الثاني عام 2019 يتساءل الجمهور عن موعد الجزء الثالث من سلسلة الأكشن والمغامرات التي يخرجها طارق العريان ويكتبها صلاح الجهيني.

وكشف أحمد داود أحد نجوم العمل لـ ”الخليج 365” أخر تفاصيل مشروع الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، قائلا: سعيد للغاية بنجاح الجزء الأول والثانى من الفيلم الذي أحبه كثيرا، وأتمنى تنفيذ الجزء الثالث الذى يكتب حاليا، وقصة الفيلم لا يمل منها الجمهور وتصلح أن تصدر فى أجزاء متعددة.

وأضاف أحمد داود الذي يجسد في الفيلم دور "رجب": يجب أن نضع فى اعتبارنا أن الفيلم ملىء بالنجوم الكبار، ولكى يجتمعوا معا فى عمل واحد يستغرق الأمر كثيرا من الوقت، نظرا لارتباطاتهم الكثيرة.



أحمد داود و محمود ترك

كشف المؤلف صلاح الجهيني أن الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" سيعرض في عام 2024، إذ كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: مشروع فيلم ولاد رزق ٣ في خطتنا ولكن لم نبدأ في التنفيذ حتى الآن إن شاء الله يتعرض في ٢٠٢٤".

و شارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" خالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب