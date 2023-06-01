شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يهدى جائزته لطه دسوقى: علمتنى العطاء بعد تنازلك عن جايزتك لـ عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى النجم أحمد أمين، جائزته أفضل ممثل كوميدى عن مسلسل الصفارة للفنان طه دسوقى والذى حصل عليها فى حفل جوائز المسلسلات الرمضانية، أول أمس الثلاثاء وتسلمها طه دسوقي

وكتب أحمد أمين، بوست عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" انا اشكر المهرجان لأن بعض المهرجانات لما الفنان بيعتذر عن الحضور بيقدمو الجايزة لفنان تاني.. لكن هما طلبو مني بشياكة ان حد يستلم الجايزة بدالي لأن كان عندي ظروف منعتني من الحضور.. وطلبت من طه دسوقي يستلم مكاني.. ولما هو اتنازل عن جايزته للممثل الجميل عمر شريف حسيت اني عايز أشكره بأي طريقة لأنه علمني درس في العطاء.. ولقيت ان جايزتي اللي هي "احسن ممثل كوميدي في رمضان" أليق هدية لأني فعلا شايفه كان أحسن ممثل كوميدي في الموسم اللي فات.. ربنا يوفقك يا حبيبي ويزيدك نقاء وموهبة واخلاص..ويا عمر انت فعلا تستحق".



أحمد أمين

ونال النجم أحمد أمين جائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسل الصفارة، وذلك بحفل جوائز المسلسلات الرمضانية، وتسلمها طه دسوقي، فيما أهدى طه جائزته كأفضل نجم صاعد إلى الطفل عمر شريف.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج ميديا هب سعدي جوهر.