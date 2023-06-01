شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى: مشهد الطلاق فى جعفر العمدة رسالة لكل ست للحفاظ على كرامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة منة فضالى عن مشهد طلب نرجس الشخصية التي قدمتها في مسلسل جعفر العمدة – من جعفر وقالت خلال ندوة الخليج 365:"الرسالة اللى إحنا كنا عاوزين نوصلها، إن الست مش لازم تتنازل عن كرامتها طول الوقت، لأن بيجيى عليك وقت بتحس انك متربى وتعبت وحسيت بنفسك انمك مش أقل من الناس اللى حواليك".

وأضافت منة:"نرجس شعرت أن حقها مهدور طوال الوقت وتتعامل معاملة الجوارى، وكمان حماتها بتعاملها وحش مش بتديها فرصة تتكلم وكمان بتهينها، فكل ذلك تراكمات، فطبيعى الواحدة بيجيلها لحظة وتفوق وتقول لنفسها ليه أنا متحملة كل دا، لا خلفة موجودة ولا معاملة بالحسنى موجودة، بطلع لجوزى بحدول وكل شوية يجيبلنا واحدة، فهو مش جوزى لوحدى، ووارد انه ممكن يطلقنى في أى لحظة ومش بيحبها ولكن اكتشف في الآخر أنه بيحبها لما هي سابته".

وأشارت منة فضالى "مشهد الطلاق إحنا غيرنا في الكلام اللى كان في السيناريو مع أستاذ سامى، وطلبت منه ان حاجات ممكن نعملها، لأنها كانت لازم تواجهه لانها مواجهتوش طول المسلسل وساكته، وتقول كل اللى قلبها واللى حقيقى بيمسه وهو عارف انه غلطان بس مش عاوز يعترف، لأن نرجس كانت واحدة مظلومة فهى حبته وكانت عاوزة تعيش وتخلف وهو مش مديها اقل حقوقها انها تخلف، وفى النهاية الست عندها كرامة ولازم تعرف تقول لا امتى".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، منة فضالى، مى كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.