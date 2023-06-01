شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى: أرفض الأدوار الجريئة وعمليات التجميل مش بتليق عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ياسمين صبرى، الرد على جميع أسئلة جمهورها من خلال ASK عبر حسابها على إنستجرام، والرد بكل صراحة ووضوح.

ومن الأسئلة: "لو اتعرض عليكى دور فى هوليوود بس فى مشاهد جريئة توافقى"، لترد ياسمين على السؤال قائلة:" إذا كان أنا مبوفقش هنا هوافق هناك".



ياسمين صبري



ياسمين صبري

وسؤال آخر "ملاحظة ملامحك متغيرة انتي قررتي تتخلي عن كل المواد التجميلية، ووشك يرجع لملامحه القديمة"، لترد قائلة:"مش بيليق عليا والتجميل الحقيقي بقى حاجة نادرة".

وتشارك النجمة ياسمين صبرى فى فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

كما تشارك أيضا فى فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام،ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.