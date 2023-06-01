شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقي لأحمد أمين بعد إهدائه جائزته: شكرا يا أستاذ بتعلم منك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان الشاب طه دسوقي على قيام النجم أحمد أمين بإهدائه جائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسل "الصفارة" والتي حصل عليها فى حفل جوائز المسلسلات الرمضانية، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "والله أنا اللي بتعلم منك.. شكرا يا أستاذ".



طه دسوقي

وكان الفنان أحمد أمين قام بإهداء جائزته لطه دسوقي بعد قيام الأخير بالتنازل عن جائزة "أحسن ممثل صاعد" إلى الطفل عمر الشريف بطل مسلسل "تحت الوصاية"، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا أشكر المهرجان لأن بعض المهرجانات لما الفنان بيعتذر عن الحضور بيقدمو الجايزة لفنان تاني، لكن هما طلبو مني بشياكة إن حد يستلم الجايزة بدالي لأن كان عندي ظروف منعتني من الحضور".

وتابع: "وطلبت من طه دسوقي يستلم مكاني، ولما هو اتنازل عن جايزته للممثل الجميل عمر شريف حسيت اني عايز أشكره بأي طريقة لأنه علمني درس في العطاء.. ولقيت ان جايزتي اللي هي "احسن ممثل كوميدي في رمضان" أليق هدية لأني فعلا شايفه كان احسن ممثل كوميدي في الموسم اللي فات.. ربنا يوفقك يا حبيبي ويزيدك نقاء وموهبة وإخلاص، ويا عمر انت فعلا تستحق".

ونال النجم أحمد أمين جائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسل الصفارة، وذلك بحفل جوائز المسلسلات الرمضانية، وتسلمها طه دسوقي، فيما أهدى طه جائزته كأفضل نجم صاعد إلى الطفل عمر شريف.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج ميديا هب سعدي جوهر.