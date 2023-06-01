شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العرض الأول لمسرحية " اشهد يا زمان " على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم العرض الأول لمسرحية " أشهد يا زمان " بطولة النجم طارق الدسوقى والفنانة حنان شوقى إخراج عبد الغنى زكي وأحمد الكحلاوى وشيماء نصار تحت قيادة د.عادل عبده وموسيقى على اسماعيل وذلك على مسرح البالون ،مسرحية إشهد يا زمان، تقام تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وهي تتحدث عن ملحمة وطنية عن إنجازات الشعب المصرى العظيم، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.



فريق عمل المسرحية فريق عمل المسرحية



فريق عمل المسرحية فريق عمل المسرحية

"اشهد يا زمان" ملحمة وطنية تتحدث عن انجازات الشعب المصرى العظيم، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إخراج عبد الغني زكى، أغانى مصطفي الضمرانى، صياغة درامية وأشعار سراج الدين عبد القادر.

العرض ألحان على سعد، ديكور محمد خبازة، مادة فليمية ضياء داوود، استعراضات د. عماد سعيد، هيئة الاخراج : وليد سعد ومحمود كامل وهشام ابراهيم وهالة الصباح وأحمد الصواف .

البطولة للفنانين "طارق دسوقى، حنان شوقى، ليلى صدقى، شيماء نصار سيد عبدالرحمن، حسام رسلان، عزت أبو سنة، إبراهيم غنام"، بالاشتراك مع كوكبة من الفنانين "هبة محمد، أحمد سعدون، محمد نيازي، حسن سعد، سما إبراهيم، مروة فرحات" .